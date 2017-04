RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 3 aprile. I limiti delle proposte M5S e Pd sui vitalizi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, le ultime su pensioni, Ape, Quota 41, vitalizi (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL E QUOTA 41, I LIMITI DELLE PROPOSTE PD E M5S SUI VITALIZI (OGGI, 3 APRILE) In assenza di novità particolari sull’Ape, stante la mancanza ancora dei decreti attuativi, si continua a parlare della riforma delle pensioni dei parlamentari. In un intervento su lavoce.info, Simone Ferro segnala come la proposta del Movimento 5 Stelle di applicare la Legge Fornero a deputati e senatori in carica oggi possa raggiungere solo un risultato simbolico, ma poco importante dal punto di vista economico, dato che “gli assegni rimarrebbero alti perché calcolati su indennità molto generose”. Infatti, con retribuzioni relativamente alte, non si avrebbero poi pensioni basse. In ogni caso, poi, non si andrebbero a toccare i vitalizi già in essere che, calcolati con il metodo retributivo, non solo costano molto, ma non sono spesso congrui rispetto ai contributi versati dagli ex parlamentari durante la loro permanenza alla Camera o al Senato. Diversamente la proposta del Partito democratico andrebbe sì a colpire i vitalizi in essere, ma essa “non distingue però tra il reddito maturato con metodo contributivo e quello ottenuto con le norme precedenti la riforma”. Per questo il ricercatore della Queen Mary University di Londra ricorda che sarebbe più utile una proposta come quella formulata da Antonio Massarutto sempre sulle pagine de lavoce.info. Il professore di Economia pubblica aveva proposto di applicare “un’imposta duale che discrimini tra il reddito ottenuto secondo regole contributive e quello calcolato col vecchio sistema, tassando in maniera più incisiva il secondo”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’UGL NON SORPRESA DAI DATI INPS – All’indomani dei dati Inps con cui è stata fatta una fotografia della situazione del sistema previdenziale nel quale si percepiscono gli effetti dovuti alla riforma delle pensioni ed ovviamente non si possono apprezzare quelli del pacchetto delle riforme pensioni in quanto ancora non attivi, arrivano i commenti dai vari sindacati. In particolare Nazzareno Mollicone, responsabile dell’ufficio previdenza dell’UGL, si è detto per nulla sorpreso rimarcando: “I dati diffusi non aggiungono nulla di nuovo a quanto si conosceva già in tema di previdenza. La forte incidenza di pensioni inferiori a 750 euro è infatti dovuta a trattamenti assistenziali che tuttavia, per una lettura più precisa del welfare italiano, andrebbero scorporati dalla gestione di un istituto preposto alla previdenza basata sui contributi versati. D’altra parte non va dimenticato che i dati dell’Inps si riferiscono alle singole erogazioni pensionistiche e non a chi realmente percepisce la pensione perché spesso usufruisce di più trattamenti come pensioni di vecchiaia e di reversibilità o di lavoro dipendente e di lavoro autonomo”. (aggiornamento di Francesca Pasquale)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, LA MODIFICA POSSIBILE PER AIUTARE LE DONNE C’è ancora attesa per i decreti attuativi sull’Ape, che dovranno fornire dettagli in più su una delle novità della riforma delle pensioni. Nell’attesa Orietta Armiliato, dalla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, fa notare quanto sarebbe utile una modifica nei criteri di accesso all’Anticipo pensionistico volontario per le donne che svolgono “lavori di cura”, abbassando per loro il requisito anagrafico di 63 anni. Infatti, queste italiane potrebbe andare in pensione anticipata con un trattamento migliore rispetto a quello di Opzione donna (che prevede un ricalcolo contributivo pieno dell’assegno) e in virtù di un’importante opera svolta a favore di un congiunto, sopperendo magari a mancanze del welfare pubblico. Senza dimenticare che tale operazione non avrebbe di fatto costi per lo Stato.

