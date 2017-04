CONCORSI PUBBLICI/ Polizia Municipale, Venezia: bando 70 posti per vigili, requisiti e scadenza (30 aprile)

Concorsi pubblici, Vigili Urbani (LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, POLIZIA MUNICIPALE A VENEZIA: REQUISITI E SCADENZA (ULTIME NOTIZIE) - Sono stati banditi alcuni concorsi pubblici per la Polizia Stradale e Municipale della città di Venezia, con 70 posti in palio tramite concorso per titoli ed esami per un contratto lavorativo di un anno come Agente di Polizia Municipale, Stando a quanto riportato dall’archivio concorsi del comune di Venezia, il bando di concorso è attivo e valido fino al prossimo 8 maggio 2017 quando scadranno i termini di iscrizione per tutti gli aspiranti vigili nella Laguna. Secondo quanto riporta lo stesso Comune, «Il Comune di Venezia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stipulazione di n. 70 contratti di formazione e lavoro per la categoria C.1 profilo professione “Agente di Polizia Locale”.

La durata del contratto lavorativo è di un anno». I requisiti richiesti e stabiliti dal bando ufficiale prevedono età compresa tra i 18 e i 30 anni; essere in possesso della patente di guida B; diploma di maturità idoneo per il proseguimento degli studi; e da ultimo, riporta lo stretto regolamento del concorso pubblico, «essere in possesso di patente A senza i limiti o abilitazione alla guida di imbarcazioni ad uso privato entro le 12 miglia o superiore (i candidati potranno conseguire questa abilitazioni, con oneri a loro carico, in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal presente bando, producendo la relativa documentazione entro il 30.06.2017)». Clicca qui per maggiori informazioni.

