RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 30 aprile. 900 euro al mese, l’idea di Michele Raitano (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017 e Ape

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. MICHELE RAITANO SPIEGA LA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI GARANZIA (OGGI, 30 APRILE) Si è svolto un forum relativo alla cosiddetta fase due del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Tra i presenti anche Michele Raitano, che è l’ideatore della pensione contributiva di garanzia che dovrebbe servire a garantire un futuro previdenziale per i giovani. Sono stati riportati alcuni stralci dell’intervento del Professore di Politica economica alla Sapienza di Roma, che di fatto ha spiegato come “assumere che il sistema pensionistico si debba basare solo su quanto una persona ha versato è probabilmente ingiusto dal punto di vista sociale”. Del resto, nel corso degli anni il mercato del lavoro ha subito dei mutamenti che di certo non aiutano i giovani. Raitano è quindi entrato nel merito della sua proposta, ricordando che “se si è stati attivi per 42 anni, quando si arriva a 66 anni d'età la pensione non potrà mai essere al di sotto dei 900 euro al mese. L’obiettivo è ottenere il 60 per cento dell’assegno pensionistico del salario medio di una persona vicina al pensionamento, che era poi lo stesso del protocollo sul welfare del 2007. Tradotto in cifre, circa 15mila euro l’anno, cioè 930 euro mensili”.

Tutto questo senza tornare al vecchio sistema retributivo o pensando a una pensione di cittadinanza. L’idea di fondo è che la pensione non può essere inferiore a una certa soglia e se lo è deve intervenire lo Stato con un’integrazione. Una pensione minima di 900 euro non è certamente poco. C’è però da chiedersi quale meccanismo adottare per individuare la cifra esatta da erogare tra qualche decennio, cioè quando i giovani saranno realmente in pensione, e a quale parametro indicizzarla.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL RETROATTIVA, SERVIRÀ LO SPID? L’Ape social dovrebbe presto decollare, cominciando così a introdurre una delle novità della riforma delle pensioni dell’ultima Legge di stabilità. Il Governo dovrà probabilmente prevedere la retroattività per fare in modo che possa essere usufruibile realmente dal 1° maggio, ma sembra che nel frattempo si sia creato un problema più generale sull’anagrafe digitale. Il Sole 24 Ore dedica infatti un articolo al fatto che chi è iscritto al sito dell’Inps, e ha quindi il relativo Pin, non per forza riceverà lo Spid, che sta diventando di fatto lo strumento per interagire con la Pubblica amministrazione, che tra l’altro dovrebbe essere utilizzato per presentare domanda relativa all’Ape volontaria. Dunque c’è il rischio di dover fare una procedura a parte con il Sistema pubblico di identità digitale. Può essere quindi meglio muoversi per tempo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, SCONGIURATO IL RISCHIO DI NUOVI ESODATI L’Ape non creerà nuovi esodati. Lo ha chiarito Luigi Bobba rispondendo a un’interrogazione di Roberto Simonetti. Il deputato della Lega Nord aveva infatti chiesto al Governo di avere garanzie sul fatto che la misura principale della riforma delle pensioni non portasse a creare situazioni per cui, a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile, chi avesse avuto accesso all’Ape si ritrova senza alcun tipo di reddito prima dell’effettivo ingresso in pensione. Il sottosegretario al Welfare, secondo quanto spiega pensionioggi.it, ha infatti spiegato che se dovesse esserci un innalzamento dei requisiti pensionistici dovuto all’aspettativa di vita, saranno prese tutte le misure necessarie per evitare che i beneficiari dell’Ape si ritrovano senza reddito o pensione.

