CONCORSO CANCELLIERI: GAZZETTA UFFICIALE, PUBBLICATO CALENDARIO DATE PROVE PRESELETTIVE (4 APRILE 2017) - Stavolta è tutto vero: dopo una serie di rinvii è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il calendario delle date per le prove preselettive del concorso cancellieri che mette in palio 800 posti per assistente giudiziario. Ad aprire le danze, procedendo in ordine alfabetico, saranno i candidati con il cognome avente per iniziale la lettera A, che alle 8:30 del prossimo 8 maggio inaugureranno la prima sessione di test presso la Fiera di Roma, in via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense), ingresso Nord. Si procederà di giorno in giorno -dall'8 al 12, dal 15 al 19 e dal 22 al 24 maggio - fino a quando tutti gli aventi diritto non avranno portato a compimento la loro prova. Sul sito del Ministero della Giustizia si ricorda che i candidati potranno svolgere il test soltanto dopo aver presentato un "documento di riconoscimento (carta di identità, patente auto con fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata da amministrazione pubblica, porto d’armi nonché altro documento riconosciuto ai sensi della vigente normativa)" nonché "ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico, così come indicato dall’articolo 8 del bando". Importante non sbagliare data o orario d'arrivo alla Fiera di Roma poiché "non saranno ammessi a sostenere la prova coloro i quali si presenteranno in giorno ed ora diversi da quelli stabiliti. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova, saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura".

