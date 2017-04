Concorsi Pubblici/ Catania, bando operatori Ferrovia Circumetnea: scadenza e requisiti (4 aprile 2017)

Concorsi Pubblici 2017, operatori Ferrovie (LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, OPERATORI FERROVIA CIRCUMETNEA (OGGI 4 APRILE 2017) - Tra i concorsi pubblici emessi negli ultimi giorni ne spunta uno in Sicilia che mette in palio 14 posti a tempo indeterminato nel settore trasporti. È di fatto proprio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Gestione Governativa Ferroviaria Circumetnea ad aver indetto due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di 14 Tecnici da assumere a tempo indeterminato presso l’area operativa esercizio e manutenzione impianti C.C.N.L. Autoferrotranvieri. Stando alle indicazioni inserite all’interno dei bandi di concorso pubblicati su Gazzetta Ufficiale, i posti messi a concorso sono suddivisi in questo modo: 8 posti di Operatore Qualificato Elettromeccanico par. 140, da inserire nell’area professionale 3^ – area operativa manutenzione impianti ed officine; 6 posti di Operatore di Stazione par. 139, da inserire nell’area professionale 3^ – area operativa esercizio. Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate entro il 27 aprile 2017: inoltre, i requisiti richiesti dal Ministero Trasporti prevedono; diploma di maturità della durata di cinque anni; esperienza pregressa di almeno 12 mesi nel settore della lavorazioni e manutenzioni elettromeccaniche; maggiore età; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti politici; posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; inesistenza di condanne penali, di misure di sicurezza o prevenzione, e/o di procedimenti penali pendenti; non essere stati dispensati o destituiti dal lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, SANITÀ LODI: BANDO INFERMIERI, LE SCADENZE (OGGI 4 APRILE 2017) - Sempre sul fronte sanità, cambiamo regione e segnaliamo tra i concorsi pubblici della Lombardia quello per 14 posti tra operatori professionali sanitari e infermieri nella Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi: il bando di concorso vede scadenza oggi, 4 aprile 2017. Accorrete dunque, sono le ultime ore per potersi iscrivere tramite classica modalità di invio indicata nel link ufficiale del concorso pubblico sanitario bandito lo scorso 3 marzo. Si tratta di 14 posti per infermieri con indicazione di concorsi per titoli ed esami, con la copertura a tempo indeterminato: non c’è tempo da perdere, se volete prendere in considerazione la buona possibilità di un posto a tempo indeterminato tra i tanti concorsi pubblici sanitari, quello di Lodi ha la particolarità che scade proprio oggi, dunque sono in corso le ultime ore di iscrizione. Tra i requisiti specifici previsti dal bando, segnaliamo la laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di infermiere professionale conseguito; in secondo luogo, iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi del’Unione Europea, previa obbligo di iscrizione all’albo anche in Italia prima dell’assunzione in servizio presso la struttura di Lodi.

