Contratti statali/ Dipendenti pubblici, rinnovo e aumento stipendi: rebus sindacati e permessi

CONTRATTI STATALI, REBUS PERMESSI E SINDACATI (OGGI 3 APRILE 2017) - Il fronte dei contratti statali e del loro rinnovo resta ancora “impigliato” nelle trattative di Aran (per conto del Ministero Pa) e i sindacati, attese nelle prossime settimane in contemporanea con il Def del ministro Padoan, si apre un altro fronte e piccolo rebus proprio sul ruolo delle sigle sindacali. Come riportano i colleghi del Messaggero, sarebbe al vaglio della ministra Madia una proposta intenta a ridurre il permesso sindacale come unico blocco e renderlo più un permesso ad ore. « verrà proposto di poter sgretolare, frazionare, i distacchi, per cui si è impegnati full time nel sindacato, in permessi, ovvero in ore a disposizione dell'attività sindacale», si legge sul Messaggero dopo giorni di silenzio sul fronte trattative con Aran. È ovvio che bisognerà per prima cosa, qualora si arrivasse ad un accordo di massima, stilare quanto e come sarà possibile frantumare il distacco sindacale in permessi veri e propri. Non si tratta di nulla di nuovo visto che già la riforma Madia del 2014 prevedeva la prerogativa sindacale tagliata del 50%; secondo le anticipazioni del quotidiano romano, ci potranno essere sempre meno sindacalisti a tempo pieno e più lavoratori “normali” che avranno un pacchetto di ore a disposizione da impiegare in attività sindacale. Il braccio di ferro avrebbe essere minimo rispetto a quello ben più consistente sul rinnovo dei contratti statali eppure sarà anche dall’immediatezza o scontro su tale punto che si valuterà l’effettiva possibilità di una definitiva chiusura delle trattative in tempi se non rapidi almeno umani.

