RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 4 aprile. I fattori che possono far scendere gli assegni (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, le ultime su Ape, Quota 41 e pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I TRE FATTORI CHE POSSONO FAR SCENDERE GLI ASSEGNI (OGGI, 4 APRILE) Grazie a un approfondimento realizzato in collaborazione con Progetica, si evidenziano quali variabili bisogna tenere in conto quando si tratta di calcolare l’importo della propria pensione futura. Elementi di cui non si potrà non tenere conto nella cosiddetta fase due del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Certamente la busta arancione dell’Inps, così come il simulatore presente sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, forniscono una buona base per sapere a quale futuro previdenziale si va incontro. Tuttavia nel momento in cui il Pil non dovesse crescere abbastanza, oppure non si dovessero avere degli stipendi in crescita nel futuro, o ancora se ci si trovasse per alcuni anni disoccupati, allora l’effettivo importo dell’assegno sarebbe sicuramente inferiore a quanto ipotizzato. A incidere maggiormente sembra essere l’andamento dell’economia. “Se il Pil non dovesse crescere, il trentenne che ha cominciato a lavorare a venti e con un reddito attuale di milleduecento euro netti al mese, si troverebbe con una pensione di 779 euro netti al mese, otre 600 in meno rispetto ai 1.387 ipotizzati nella busta arancione Inps”. Diventa quindi importante cercare di costruirsi una pensione complementare. Partendo presto, secondo i calcoli di Progetica, possono bastare versamenti da 26 euro al mese per ritrovarsi con 100 euro “di scorta” una volta in pensione. Questo scegliendo un fondo con un forte peso azionario.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, NANNICINI NE PARLERÀ OGGI A EMPOLI? In settimana Governo e sindacati torneranno a confrontarsi sulla riforma delle pensioni. Come noto, al tavolo non c’è più Tommaso Nannicini. Tuttavia l’economista della Bocconi affronterà i temi di lavoro, fisco e pensioni in un incontro organizzato questa sera alla casa del popolo di Empoli. C’è da chiedersi se l’ex consulente di palazzo Chigi, ritenuto l’ideatore dell’Ape, parlerà anche dell’Anticipo pensionistico, visto che ancora non sono arrivati i decreti attuativi necessari al suo avvio, ma di certo non mancano le polemiche, specie sull’Ape social, con i sindacati che non sono molto soddisfatti dell’atteggiamento dell’attuale esecutivo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, LA CERTIFICAZIONE AL VIA DAL 1° MAGGIO La riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio ancora non trova piena attuazione, in mancanza degli specifici decreti sull’Anticipo pensionistico che ancora non sono stati ultimati. Si rincorrono così le indiscrezioni sul loro contenuto. Riguardo all’Ape social, si è parlato nei giorni scorsi di due finestre temporali per presentare la domanda di accesso. E secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, “dovrebbe essere confermata la possibilità di ottenere la certificazione Inps tra il 1° maggio e il 30 giugno per accedere alla prima graduatoria utile”. Infatti, occorre farsi certificare la sussistenza dei requisiti necessari a poter presentare la domanda e, considerato che la finestra dovrebbe aprirsi il 1° stesso, è probabile che ci sia subito una corsa agli sportelli Inps per ottenere al più presto la documentazione necessaria.

