CONCORSI PUBBLICI/ Posti Comune Matera: scadenza e requisiti (5 aprile 2017)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI COMUNE MATERA (OGGI 5 APRILE 2017) - Sono vari i concorsi pubblici banditi dai vari enti e amministrazioni comunali. Al Comune di Matera, per esempio, sono state pubblicate le selezioni per alcune figure professionali che saranno assunte a tempo determinato. I profili sono: 4 geometri esperti in disegno CAD; 4 geometri esperi in contabilità Lavori pubblici; 1 ingegnere esperto in impiantistica elettrica e termo meccanica; 1 ingegnere strutturista; 1 architetto esperto in Pianificazione urbanistica; 2 architetti esperti inrestauro e conservazione del patrimonio culturale; 3 Specialisti in servizi amministrativi; 1 specialista informatico; 1 specialista in servizi socio-assistenziali; 1 esperto in turismo; 1 esperto in cultura e cinema. Saranno anche assunti, per esigenze stagionali, 10 agenti di polizia locale. I candidati interessati a questi concorsi pubblici dovranno inviare le domande esclusivamente online entro il 29 aprile 2017. I bandi di concorso sono disponibili nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Matera. Le domande di adesione vanno inviate telematicamente, previa registrazione al servizio, al seguente link: www.csselezioni.it/comune-matera/index.php

CONCORSI PUBBLICI, BANDO CONGIUNTO (OGGI 5 APRILE 2017) - Ci sono ancora pochi giorni per inviare la domanda per i concorsi pubblici banditi anche dal Comune di Acquasanta Terme. E' stato pubblicato un bando congiunto di selezione pubblica articolata in 4 procedure per prova preselettiva valida ai fini del punteggio finale, titoli e colloquio per assunzione con contratto a tempo determinato - un anno eventualmente prorogabile - di varie figure professionali da adibire all'ufficio sisma dei Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo, Smerillo, Palmiano, Montedinove. Il bando è stato pubblicato per le seguenti figure da adibire all'ufficio sisma dei Comuni di Acquasanta Terme - Arquata del Tronto - Montegallo - Smerillo - Palmiano - Montedinove: sette istruttori direttivi amministrativo contabile - categoria D - posizione economica D1 - tempo pieno; sette istruttori direttivi tecnici - categoria D - posizione economica D1 - di cui sei a tempo pieno ed uno part-time 50%; due istruttori amministrativi - categoria C - posizione economica C1 - tempo pieno; tre istruttori tecnici - categoria C - posizione economica C1 - tempo pieno. po pieno. Il titolo di studio richiesto è diploma di istruzione secondaria superiore e/o laurea e il termine per la presentazione della domanda è il prossimo 8 aprile. Clicca qui per leggere il bando.

