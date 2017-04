CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Cgil, Cisl, Uil, “modificare Testo Unico”

Contratti statali, Marianna Madia (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI, ESAME TESTO UNICO PUBBLICO IMPIEGO (OGGI 5 APRILE 2017) - Si attende ancora che il rinnovo dei contratti statali arrivi in porto dopo che lo scorso 30 novembre è stato firmato da governo e sindacati l'accordo quadro per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici bloccati dal 2008. I sindacati chiedono che il governo rispetti i tempi e che il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia invii all'Aran la direttiva per l'apertura del tavolo tecnico. Intanto ieri si è svolta l´audizione informale di Cgil, Cisl e Uil, prevista nell'ambito dell'esame del decreto legislativo sul Testo Unico del Pubblico Impiego. Al termine dell'incontro, in una nota congiunta, i sindacati confederali hanno annunciano che "chiederanno un incontro al Ministero della Funzione Pubblica per presentare le proprie proposte di emendamenti e contemporaneamente chiedere ulteriori modifiche al testo". Cgil, Cisl e Uil hanno inoltre sottolineato che è "necessario che l'iter del decreto possa procedere parallelamente all'avvio dei tavoli di rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego, anche per rendere esplicita la volontà di chiudere la lunga fase di blocco". Affinché si arrivi quindi al rinnovo dei contratti statali le segreterie confederali hanno sollecitato "l'adozione degli indispensabili atti di indirizzo, almeno per le materie che possono già essere oggetto di confronto, in attesa della conversione in legge del decreto".

© Riproduzione Riservata.