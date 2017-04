RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 5 aprile. La Quattordicesima aumenta, come funziona? (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, le ultime su Ape, Quota 41 e pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE PROPOSTE PER AUMENTARE L’IMPORTO DEGLI ASSEGNI (OGGI, 5 APRILE) In attesa dei decreti attuativi sull’Ape, negli ultimi giorni si è tornati a parlare di un’altra novità della riforma delle pensioni, ovvero della quattordicesima che è stata aumentata ed estesa ad altri pensionati che fino all’anno scorso non ne avevano diritto. La quattordicesima arriverà anche agli italiani residenti all’estero, come ha ricordato in una nota Alberto Porta, deputato del Partito democratico eletto nella circoscrizione Sudamerica. Dunque anche i pensionati che non risiedono più nel nostro Paese potranno vedersi accreditata a luglio una cifra che può superare anche i 600 euro. Porta, nella sua nota, ha voluto però ricordare una proposta di legge che ha presentato e che ora è all’esame del Parlamento. “La mia proposta di legge intende eliminare il diffuso fenomeno degli importi pensionistici bassi elevando da 1/40mo a 1/20mo del trattamento minimo italiano il minimale pensionistico mensile per ogni anno di contribuzione versato in Italia, in modo tale che per ogni anno di contributi versati in Italia si passi dall’importo minimale attuale di 13 euro a un importo minimale di 26 euro (per 5 anni di contributi si passerebbe da un minimo di 65 euro ad un minimo di 130 euro)”. Si tratta di un intervento che, come si capisce, sarebbe destinato agli italiani residenti all’estero e in grado di aumentare i loro assegni. Su questo fronte non mancano le proposte anche per i pensionati del nostro Paese, da parte però di altre forze politiche. Per esempio, il Movimento 5 Stelle, tramite il reddito di cittadinanza, punta a portare le pensioni minime a 780 euro al mese. Non c’è ancora una proposta di legge in merito, ma anche Silvio Berlusconi vorrebbe intervenire sulle minime, portandole però a 1.000 euro esentasse.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LANDINI: ABBASSIAMO L'ETÀ PENSIONABILE PER AIUTARE I GIOVANI Maurizio Landini torna a parlare di riforma delle pensioni, spiegando che occorre abbassare l’età pensionabile, anche per fare in modo che si creino opportunità lavorative per i giovani. Il Segretario generale della Fiom, parlando nello stabilimento Leonardo di Grottaglie, in provincia di Taranto, ha anche criticato il sistema contributivo. Secondo quanto riporta l’Ansa, il sindacalista l’ha definito “una cavolata perché alla fine della carriera ti ritrovi con una pensione pubblica che non ti permette di vivere e questo è inaccettabile”. Landini ha anche evidenziato che l’Italia è il Paese con la più alta età pensionabile d’Europa e ha anche sottolineato come per creare posti di lavoro occorra ridurre l’orario lavorativo, non aumentarlo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE E QUOTA 41, IL CONFRONTO TRA PRECOCI E BOBBA I lavoratori precoci non intendono certo fermarsi nella loro battaglia per una riforma delle pensioni che contempli Quota 41 per tutti. Sabato alcuni rappresentanti del gruppo 41xtutti lavoratori uniti ha incontrato Luigi Bobba e le telecamere di Rete 7 hanno ripreso parte del loro colloquio. Il sottosegretario al Welfare ha cercato di ricordare che l’Ape social comincia a intervenire in favore dei precoci, inoltre ha spiegato che non si è lontani dall’approvazione definitiva dei decreti attuativi. I precoci da parte loro hanno ricordato che quando vuole, come nel caso dei fondi per le banche, il Governo è molto rapido. Inoltre, hanno evidenziato come si rischi di arrivare ad approvare Quota 41 per tutti quando non servirà più, visto che si comincia a lavorare sempre più tardi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, IN CALO IL GRADIMENTO DEGLI ITALIANI Il Governo sta continuando a mettere a punto i decreti attuativi relativi all’Ape e Swg ha condotto un sondaggio per capire cosa pensano gli italiani dell’Anticipo pensionistico. L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, riporta i risultati, spiegando che il 53% degli italiani è d’accordo con la possibilità di accedere alla pensioni in anticipo in cambio di una decurtazione ventennale del proprio assegno. Il 24% è poco d’accordo e il 14% lo è per niente. Tuttavia a settembre 2015, la percentuale di favorevoli alla flessibilità pensionistica era pari al 59%. “L’impressione è che il rapporto tra uscita anticipata e grado di riduzione dell’assegno oggi sia valutato di più”, ha spietago Maurizio Pessato, Presidente di Swg.

