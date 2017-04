Concorsi pubblici/ Allievi Carabinieri: posti, requisiti e scadenza (6 aprile 2017)

Concorsi pubblici, Carabinieri (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI CONSIGLIO REGIONALE SARDEGNA (OGGI 6 APRILE 2017) - Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto concorsi pubblici, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Secondo il bando la suddivisione dei posti è la seguente: 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio; 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’articolo 17: 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Tutti coloro che possiedono i requisiti per presentare domanda e vogliono partecipare devono inviare la domanda entro il prossimo 2 maggio. Clicca qui per leggere il bando.

CONCORSI PUBBLICI, POSTI REVISORI CONTABILI CONSOB (OGGI 6 APRILE 2017) - Nuovi concorsi pubblici sono stati banditi anche dalla Consob, la Commissione nazionale per le Società e la Borsa. E' stata infatti indetta una selezione, per titoli ed esami, per cinque posti di funzionario di 2a in prova con profilo di revisore contabile nella carriera direttiva del personale di ruolo. I cinque revisori contabili saranno destinati alla sede di Milano della Consob. Tutti coloro che vogliono partecipare alla selezione devono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 18.00 del 13 aprile 2017, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Consob. Sono vari i requisiti richiesti per la partecipazione a questo concorso. E' richiesto il titolo in Finanza, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie e anche il possesso di determinate esperienze lavorative. Può presentare domanda chi ha un'esperienza lavorativa non inferiore a cinque anni maturata nel settore della revisione legale di Enti di interesse pubblico e/o di Enti sottoposti a regime intermedio. Clicca qui per tutte le informazioni.

© Riproduzione Riservata.