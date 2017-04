Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: il superamento del precariato nel TU

Contratti statali, dipendenti pubblici (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI, TESTO UNICO E PRECARIATO (OGGI 6 APRILE 2017) - Ancora non è arrivato in porto il rinnovo dei contratti statali tanto atteso dai dipendenti pubblici il cui aumento degli stipendi è bloccato da oltre sette anni. Dopo che nel 2015 la Corte Costituzionale ha stabilito l'incostituzionalità del blocco, lo scorso 30 novembre si è arrivati alla firma dell'accordo quadro tra il governo rappresentato dal ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. All'intesa politica doveva seguire l'apertura dei tavoli tecnici all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ma si attende, affinché ciò avvenga, che il ministro Madia invii la direttiva. Resta da sciogliere il nodo dello stanziamento per il rinnovo dei contratti statali: le risorse dovranno coprire l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici previsto nell'accordo del 2016 cioè un incremento di 85 euro medi lordi mensili.

Intanto con la questione dei contratti statali si intreccia quella della riforma della Pubblica amministrazione. In seguito all´audizione informale di Cgil, Cisl e Uil, audizione che si è svolta lo scorso martedì nell'ambito dell'esame del decreto legislativo sul Testo Unico del Pubblico Impiego, i sindacati hanno sottolineato in una nota comune che "il superamento del precariato rappresenta un obiettivo centrale del Testo Unico": "Occorrono, per questo, risorse finalizzate e un terreno di confronto sui fabbisogni della P.A., per rendere coerente i processi di stabilizzazione con quelli della riorganizzazione degli enti, modificando le normative previste nel decreto per favorire la soluzione definitiva".

