RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 6 aprile. Ape, per Leonardi incontrerà consensi (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Opzione donna e Ape social (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LEONARDI: L’APE INCONTRERÀ CONSENSI (OGGI, 6 APRILE) Nell’intervista che ha rilasciato, Marco Leonardi ha fornito dei dettagli interessanti relativi all’Ape, la principale novità della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio. Il consulente economico di palazzo Chigi, che ha sostituito Tommaso Nannicini nella trattativa con i sindacati sulla previdenza, ha spiegato che per l’Ape volontaria ci vorrà ancora un po’ di tempo “per mettere a punto dettagli importanti come il funzionamento del modulo online per la certificazione Inps e la chiusura degli accordi quadro con banche e assicurazioni”. Non è quindi chiaro se i decreti attuativi su questa tipologia di Ape arriveranno in un secondo momento rispetto a quelli sulla versione social o se, più probabilmente, i decreti arriveranno e poi si metteranno a punto le convenzioni con le banche e le assicurazioni, insieme al modello per la certificazione Inps.

Leonardi ha anche spiegato che a suo modo di vedere l’Ape volontaria “incontrerà consensi”, perché permetterà di lasciare il lavoro in anticipo oppure di continuare a lavorare part-time o di permettere alle imprese di “liberare” posti di lavoro in cambio di una sorta di “contropartita” in grado di azzerare la penalizzazione che i lavoratori subiranno una volta in pensione. Inoltre, secondo l’economista il tasso proposto per il prestito pensionistico è vantaggioso e più basso di quello praticato, per esempio, nel caso della cessione del quinto della pensione. Ci vorrà quindi un po’ di tempo per comprendere se le cose andranno effettivamente così. Meno se ne impiegherà per capire se sull’Ape social le mosse del Governo saranno o meno gradite agli italiani.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DECRETI APE, LE PAROLE DI PATRIZIA MAESTRI A conferma che i decreti attuativi sull’Ape sono in arrivo, arriva anche un post su Facebook di Patrizia Maestri. La deputata del Pd si concentra in particolare sull’Ape social, per spiegare che grazie alla riforma delle pensioni, anche “lavoratori e le lavoratrici che, al momento della pensione svolgono da almeno 6 anni in via continuativa professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni o assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza” potranno andare in quiescenza. Il post si conclude con queste parole: “Il Ministro Poletti ha assicurato che il decreto sarà approvato a giorni”. Sono stati diversi i commenti arrivati e Maestri ha colto l’occasione per spiegare che dal suo punto di vista “occorrono altri interventi legislativi per l’anticipo dell’età pensionabile”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017. APE E QUOTA 41, AIRAUDO CONTRO LA LEGGE FORNERO “Gli unici che restano al lavoro sono quelli che non vorrebbero restarci, quelli bloccati dall’ingiusta riforma delle pensioni Fornero”. I lavoratori precoci e quanti sono attesa di un intervento che vada ben oltre l’Ape, di cui ancora mancano i decreti attuativi, hanno accolto con grande favore le parole di Giorgio Airaudo pronunciate al TG2 per commentare gli ultimi dati Istat che hanno segnalato un miglioramento del potere d’acquisto degli italiani. Il deputato di Sinistra italiana ha voluto sostanzialmente far capire che le cose non sono così positive come parrebbe, visto che il problema di tanti resta quello della mancanza del lavoro. Mentre ci sono appunto persone che sono “costrette” a tenerlo perché non possono andare in pensione. Per esempio, i lavoratori precoci, che anche dopo 40 anni di lavoro non hanno diritto ad accedere alla quiescenza.

© Riproduzione Riservata.