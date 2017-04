CONCORSI PUBBLICI / Professori Università Bergamo: requisiti e scadenza (7 aprile 2017)

Concorsi pubblici, Università (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, PROFESSORI UNIVERSITA' BERGAMO (OGGI 7 APRILE 2017) - Hai i requisiti per i concorsi pubblici presso l’Università degli Studi di Bergamo? Ecco come scoprirlo. L'ateneo ha indetto procedure pubbliche di selezione per la copertura di 3 posti di Professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240. Nel bando di concorso è specificato che i tre posti sono così suddivisi: 1 per il Dipartimento di Giurisprudenza, 1 per il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, 1 per il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione. Alla selezione sono ammessi: i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori; i candidati che abbiano conseguito l’idoneità di professore universitario di II fascia ai sensi della legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di validità della stessa; i professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero (D.M. n. 236 del 2.5.2011). La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata al prossimo 10 aprile. Clicca qui per leggere il bando.

CONCORSI PUBBLICI, INFERMIERI E MEDICI TERNI (OGGI 7 APRILE 2017) - Dall'Università alla sanità. Concorsi pubblici sono stati banditi anche presso l’Azienda Ospedaliera diTerni. E' stata indetta una selezione per 123 nuovi posti tra medici, infermieri e altri profili sanitari. I posti messi a concorso sono così suddivisi: 16 infermieri; 11 operatori socio-sanitari: 1 podologo; 2 fisioterapisti; 2 tecnici perfusionisti; 2 ostetriche: 2 tecnici di RX; 2 tecnici di laboratorio; 9 amministrativi. Si tratta di assunzioni previste per il 2017 sulla base di un progetto nato dall’accordo sottoscritto dalla direzione dell’Azienda Sanitaria umbra e Cgil, Cisl, Uil e la Rsu: nell'intesa è sottolineato il fabbisogno di personale per gli anni 2017-2018, fabbisogno necessario per garantire i livelli assistenziali. La scadenza per inviare la domanda per la partecipazione a questo bando di concorso è fissata il prossimo 12 aprile. Clicca qui per leggere quali sono i requisiti generali e specifici richiesti ai candidati.

