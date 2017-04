CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Riforma Pa, raggiunta intesa con regioni

Contratti statali, Marianna Madia (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI, LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (OGGI 7 APRILE 2017) - I dipendenti pubblici che attendono ancora il rinnovo dei contratti statali, con il relativo aumento degli stipendi bloccati dal 2008, hanno ricevuto ieri rassicurazioni in merito da Marianna Madia. Via Twitter il ministro della Pubblica Amministrazione ha infatti sottolineato che il rinnovo dei contratti statali avverrà dopo che la riforma della PA avrà ottenuto il parere del Parlamento. Intanto i decreti di riforma del pubblico impiego, come annunciato sempre dal ministro Madia sul social network, hanno ottenuto il via libera da parte delle regioni. Questo è infatti il tweet che è stato pubblicato sul profilo ufficiale del ministro Madia, in risposta alle richieste di delucidazioni da parte dei dipendenti pubblici: "Raggiunta intesa con tutte le regioni per decreti #RiformaPA su lavoro pubblico. Ora parere Camere e poi nuovo contratto" (clicca qui per leggere).

Lo scorso 4 aprile, nell'ambito dell'esame del decreto legislativo sul Testo Unico del Pubblico Impiego, si era svolta l'audizione informale dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. In quell'occasione i sindacati avevano ribadito la necessità che l'iter del decreto procedesse parallelamente all'avvio del tavolo per il rinnovo dei contratti statali: Cgil, Csil e Uil avevano sottolineato che in questo modo sarebbe stata resa "esplicita" la volontà del governo di concludere la lunga fase di blocco dell'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici.

