RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 7 aprile. Quota 41, i precoci scendono in piazza a maggio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, I PRECOCI IN PIAZZA IL 4 MAGGIO (OGGI, 7 APRILE) I lavoratori precoci terranno una manifestazione il 4 maggio, in piazza Montecitorio, per chiedere non solo una riforma delle pensioni che comprenda Quota 41 per tutti, ma anche una flessibilità pensionistica che non dipenda da un prestito bancario, come nel caso dell’Ape, l’abolizione dell’adeguamento all’aspettativa di vita per l’età di pensionamento dei precoci, la revisione del metodo contributivo e la separazione della previdenza dall’assistenza. Roberto Occhiodoro ha spiegato ai membri del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti che la decisione di scendere in piazza è stata presa dopo l’incontro avuto con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Si notano, infatti, nelle rivendicazioni dei precoci alcuni punti di contatto con le richieste che i sindacati hanno fatto da tempo al Governo. Cgil e Uil, ha scritto Occhiodoro, hanno già deciso di aderire alla mobilitazione, mentre la Cisl, impegnata nella sua fase congressuale, non ha ancora sciolto le sue riserve.

I sindacati hanno anche deciso di mettere a disposizione dei pullman, di modo che i precoci possano raggiungere dalle varie parti di Italia la Capitale per partecipare all’iniziativa. Precoci e sindacati hanno inoltre convenuto di far sì che la manifestazione possa servire a mettere pressione all’esecutivo affinché vengano superati alcuni paletti che sono stati posti per l’accesso all’Ape social. Alla manifestazione sono stati invitati anche i gruppi che si battono per la proroga di Opzione donna e gli esclusi dalle salvaguardie degli esodati, oltre che i lavoratori stagionali e gli invalidi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CAMUSSO (CGIL): LA VERTENZA È ANCORA APERTA La Cgil non intende retrocedere rispetto alla richiesta di proseguire il cammino di riforma delle pensioni avviato con il confronto aperto con il Governo alla fine dello scorso anno. Susanna Camusso ha partecipato ieri a un evento del sindacato da lei guidato organizzato al Teatro lirico di Cagliari in occasione della campagna referendaria. “Noi non smobilitiamo”, ha detto la sindacalista, facendo capire che non ci si fermerà dopo aver ottenuto la cancellazione dei voucher e il cambiamento della normativa sugli appalti. Camusso ha infatti spiegato che, oltre alla trasformazione in legge del decreto varato dal governo, la Cgil vuole portare avanti la battaglia sulla Carta dei diritti, nonché sulla contrattazione e sulle pensioni, perché “resta aperta la vertenza previdenziale”. Domani i sindacati dovrebbero incontrare nuovamente il Governo, vedremo se emergerà qualche novità.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I 1.000 EURO DI BERLUSCONI E IL CICLO ELETTORALE Silvio Berlusconi, come noto, ha proposto una riforma delle pensioni che porti le minime a 1.000 euro al mese esentasse per tutti. Luca Cifoni, nel suo blog “Corri Italia, corri”, sul sito del Messaggero, fa notare che una tale promessa in passato “avrebbe fatto più rumore”, mentre oggi passa quasi sotto silenzio. Tuttavia il giornalista non può fare a meno di notare che quella dell’ex Premier è un’altra delle promesse che l’arrivo delle elezioni, ancora senza data, sta facendo crescere nel panorama politico italiano. “Il fenomeno è ben noto ad economisti e politologi, che lo chiamano ‘ciclo elettorale’: spesso non solo in Italia si è tradotto in un aumento della spesa pubblica e in generale in un peggioramento dei conti pubblici”, aggiunge Cifoni, facendo così capire le promesse, al di là che a farle sia Berlusconi o qualcun altro, possono portare a dei problemi più gravi di quelli che vorrebbero risolvere.

