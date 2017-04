CONCORSI PUBBLICI / Cnr, dirigenti e ricercatori: scadenza e requisiti (8 aprile 2017)

Concorsi pubblici, Cnr (Foto Pixabay)

CONCORSI PUBBLICI, RICERCATORI E DIRIGENTI CNR (OGGI 8 APRILE 2017) - In cerca di un nuovo posto di lavoro al Cnr? Il Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto nuovi concorsi pubblici, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per i seguenti tre profili: una unità di personale con profilo di dirigente di ricerca, I livello professionale bando n. 367.195 DR; una unità di personale con profilo di primo ricercatore II livello professionale bando 367.196 PR; una unità di dirigente di ricerca, I livello professionale bando n. 367.197 DR. I tre bandi di concorso sono stati pubblicati sia sul sito internet del Cnr (www.urp.cnr.it.) che sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 24-02-2017. Per chi avesse i requisiti e fosse interessato a inviare la domanda di partecipazione a uno di questi tre concorsi pubblici è bene sapere che la scadenza per l'invio è fissata il prossimo lunedì 10 aprile 2017. Clicca qui per leggere il bando 367.195 - Clicca qui per leggere il bando 367.196 - Clicca qui per leggere il bando 367.197.

CONCORSI PUBBLICI, ALLIEVI SCUOLE MILITARI ESERCITO (OGGI 8 APRILE 2017) - Nuovi concorsi pubblici sono stati banditi anche dal Ministero della Difesa. E' stato infatti pubblicato un bando per 270 posti per Allievi Ufficiali delle Scuole Militari nell’Esercito per l’anno 2017-2018. I destinatari della selezione sono i giovani che potranno essere così ammessi alla Scuola dell’Esercito, alla Scuola Navale Militare o alla Scuola Militare Aeronautica. I candidati devono inviare la domanda di partecipazione a questo concorso entro il prossimo 18 aprile 2017. Tra i requisiti richiesti per la selezione ci sono: essere italiani nati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002; non incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni; non espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello Stato; idoneità all’ammissione al 3° liceo classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire la predetta idoneità al termine dell’anno scolastico 2016-2017. Clicca qui per leggere tutti i requisiti previsti da questo bando di concorso e su come compilare la domanda di partecipazione.

