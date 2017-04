Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici, il nodo su tempi e risorse

Contratti statali, dipendenti pubblici (Foto LaPresse)

CONTRATTI STATALI, LE RICHIESTE DEI SINDACATI (OGGI 8 APRILE 2017) - Tempi certi e risorse adeguate sono le due richieste principali, riguardo al rinnovo dei contratti statali, che i sindacati avanzano nei confronti del governo. L'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici è bloccato dal 2008: lo scorso 30 novembre è stata siglata un'intesa tra Cgil, Cisl e Uil e il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia per un incremento di 85 euro medi lordi mensili. Da quella data sono però passati vari mesi e ancora il rinnovo dei contratti statali non ha visto la luce, nonostante le varie rassicurazioni date dallo stesso ministro Madia sulla prossima conclusione della trattativa. Trattativa che deve ora, dopo la firma dell'intesa politica di fine 2016, passare all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Qui saranno convocati i sindacati solo dopo che il ministro Madia avrà inviato la direttiva.

Le parti sociali, in particolare la Uil, continuano a chiedere che i tempi non si allunghino ulteriormente e che si arrivi presto al rinnovo dei contratti statali. Anche sul versante delle risorse da destinare all'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici i sindacati contestano gli stanziamenti previsti finora dal governo: riguardo al mondo della scuola l'Anief ha sottolineato come le cifre stanziate non farebbero recuperare ai dipendenti pubblici quanto perso in termini di aumento degli stipendi in tutti questi anni.

