RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 8 aprile. Ape social, il Governo verso un dl per le modifiche (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL GOVERNO PRONTO A UN DL PER LE MODIFICHE (OGGI, 8 APRILE) Nel corso del confronto con il Governo sulla riforma delle pensioni, i sindacati avevano chiesto di portare una correzione ai requisiti richiesti per l’accesso all’Ape social, che però non arriverà, a quanto si apprende, attraverso i decreti attuativi. Come spiega Il Sole 24 Ore, per quel che riguarda i lavori gravosi resta il requisito di aver svolto una mansione particolarmente pesante negli ultimi sei anni di carriera in maniera continuativa, ma verrà inserita una “franchigia” di 12 mesi, come richiesto appunto dalle organizzazioni sindacali. Il tutto verrà sancito con un apposito decreto legge che il Governo dovrebbe emanare la prossima settimana insieme alla manovra correttiva. In buona sostanza, la necessaria continuità lavorativa di sei anni sarà “spalmata” su sette anni. Un miglioramento certo rispetto alla situazione iniziale, ma forse non in grado di “fare la differenza”. Per gli edili, per esempio, la discontinuità lavorativa dovuta agli ultimi anni di crisi potrebbe aver pesato più di 12 mesi. Inoltre, resta il fatto che i sei anni valgono solo a fine carriera e non nel caso, per esempio, di chi ha svolto lavori gravosi per anni vedendosi poi trasferito ad altro incarico, magari proprio perché “usurato”.

Il Governo non è sembrato però disponibile ad accogliere un’altra richiesta sindacale: non potranno quindi accedere all’Ape social i disoccupati per scadenza di contratto a termine. Resta di fatto una sorta di “discriminazione” tra disoccupati che di certo non può dirsi positiva, soprattutto dal punto di vista sociale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INCONTRO GOVERNO-SINDACATI, IL PUNTO SULLA FASE DUE Governo e sindacati si sono incontrati nell’ambito del tavolo sulla riforma delle pensioni, ormai giunto alla cosiddetta fase due. Su questo fronte si è ancora a uno stadio preliminare, senza vere e proprie proposte definite, considerando che si è parlato di una pensione minima di garanzia, destinata in particolare ai giovani, ma già il Governo ha fatto sapere che occorre fare degli approfondimenti per capire quali platee sarebbero coinvolte, anche, probabilmente, per avere un’idea del costo di una simile misura. Dunque, come ha spiegato Giuliano Poletti, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 4 maggio, quando si comincerà a parlare di previdenza complementare. Il ministro del Lavoro ha infatti ricordato che questa è collegata al trattamento previdenziale e dunque “serve un approfondimento tecnico”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FLESSIBILITÀ, ASPETTATIVA DI VITA: LE CONSIDERAZIONI DI PETRICCIOLI SULLA FASE DUE La fase due del confronto sulla riforma delle pensioni tra Governo e sindacati sta per entrare nel vivo e secondo Maurizio Petriccioli si potranno affrontare temi molto importanti “per ridisegnare la capacità del sistema previdenziale di offrire risposte efficaci alle esigenze di flessibilità nel pensionamento e di adeguatezza delle prestazioni previdenziali future che interesseranno soprattutto le giovani generazioni”. Il Segretario confederale della Cisl ha chiaro su quali punti occorra fare leva per raggiungere questo risultato. Anzitutto facendo sì che l’aumento dell’aspettativa di vita non leda il principio di flessibilità pensionistica insito nel sistema contributivo, con il quale è possibile andare in pensione percependo una pensione in base ai contributi versati. Inoltre, Petriccioli ha ricordato l’importanza di istituire una pensione di garanzia per i giovani, oltre che incentivare la previdenza complementare.

