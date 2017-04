RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 9 aprile. Il nodo Def per i prossimi interventi previdenziali (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Pier Carlo Padoan e Giuliano Poletti (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL NODO DEF PER I PROSSIMI INTERVENTI PREVIDENZIALI (OGGI, 9 APRILE) Come ormai consuetudine, Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna Social, ha fatto il punto della settimana, contrassegnata da un nuovo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Non sono arrivati, invece, i decreti attuativi relativi all’Ape. Tuttavia si è cominciato a lavorare sulla cosiddetta fase due, incentrata in particolare sul futuro pensionistico dei giovani. Un tema che Armiliato considera importante, perché ormai per chi si affaccia sul mondo del lavoro è difficile avere carriere continuative, senza interruzioni. Per di più riuscire a trovare un’occupazione non è certo semplice. Certo, questa attenzione di Governo e sindacati mette per un momento in secondo piano le richieste e le aspettative di chi è in un’età vicina al pensionamento. Tuttavia Armiliato non può che ricordare che il vero punto importante di questi giorni è il Documento di economia e finanza, che il Governo intende varare martedì. Nel documento, infatti, si capirà quante risorse potranno essere utilizzate nella prossima Legge di bilancio.

Del resto ogni ipotesi di aumento della flessibilità pensionistica non può che fare i conti con la necessità di fondi per non appesantire i conti pubblici. Quindi, finché non è chiaro quanti soldi il Governo è disposto a mettere sul piatto è anche inutile cercare di fare ipotesi su quali interventi pensionistici sarebbe bene o meno adottare. Come suggerisce il noto detto, non si possono fare i conti senza l’oste e quindi bisognerà aspettare settimana prossima per poter fare qualche ragionamento più sensato sui prossimi interventi in materia di pensioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LANDINI CHIEDE ANCORA DI CAMBIARE LA LEGGE FORNERO Fiom e Cgil tornano a ribadire l’importanza di una riforma delle pensioni. In questo periodo la confederazione guidata da Susanna Camusso resta impegnata sui referendum che ancora non sono stati annullati, nonostante il Governo abbia di fatto accolto le richieste della Cgil. E Maurizio Landini, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, indica in ogni caso quelle che saranno le prossime tappe della lotta del sindacato: “Bisogna ripristinare l’articolo 18 sul diritto al reintegro per i licenziamenti ingiusti ed estenderlo a tutte le forme di lavoro. Inoltre, bisogna cambiare la riforma delle pensioni. E infine cambiare la politica, perché c’è stata una scarsa rappresentanza del lavoro”. Obiettivi chiari, ma non certo facili da raggiungere.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL GOVERNO PRONTO A UN DL PER LE MODIFICHE Nel corso del confronto con il Governo sulla riforma delle pensioni, i sindacati avevano chiesto di portare una correzione ai requisiti richiesti per l’accesso all’Ape social, che però non arriverà, a quanto si apprende, attraverso i decreti attuativi. Come spiega Il Sole 24 Ore, per quel che riguarda i lavori gravosi resta il requisito di aver svolto una mansione particolarmente pesante negli ultimi sei anni di carriera in maniera continuativa, ma verrà inserita una “franchigia” di 12 mesi, come richiesto appunto dalle organizzazioni sindacali. Il tutto verrà sancito con un apposito decreto legge che il Governo dovrebbe emanare la prossima settimana insieme alla manovra correttiva. In buona sostanza, la necessaria continuità lavorativa di sei anni sarà “spalmata” su sette anni. Un miglioramento certo rispetto alla situazione iniziale, ma forse non in grado di “fare la differenza”. Per gli edili, per esempio, la discontinuità lavorativa dovuta agli ultimi anni di crisi potrebbe aver pesato più di 12 mesi. Inoltre, resta il fatto che i sei anni valgono solo a fine carriera e non nel caso, per esempio, di chi ha svolto lavori gravosi per anni vedendosi poi trasferito ad altro incarico, magari proprio perché “usurato”. Il Governo non è sembrato però disponibile ad accogliere un’altra richiesta sindacale: non potranno quindi accedere all’Ape social i disoccupati per scadenza di contratto a termine. Resta di fatto una sorta di “discriminazione” tra disoccupati che di certo non può dirsi positiva, soprattutto dal punto di vista sociale.

