CONCORSI PUBBLICI/ Polizia Municipale, Cuneo: bando 4 posti per vigili, requisiti e scadenza (1 maggio)

CONCORSI PUBBLICI, POLIZIA MUNICIPALE, CUNEO: REQUISITI E SCADENZA (ULTIME NOTIZIE) - Nuove opportunità di lavoro con i concorsi pubblici: uno è stato bandito dal Comune di Cuneo, alla ricerca di quattro agenti per la Polizia Municipale. Il concorso, per soli esami, prevede un compenso annuo di circa 19.454 euro e l'assunzione a tempo pieno e determinato. C'è ancora tempo per partecipare: la scadenza del bando è prevista per il 18 maggio. Al concorso possono partecipare i candidati in possesso di alcuni specifici requisiti. La selezione sarà preceduta da una verifica mediante test a risposta multipla e/o domande a risposta libera su diritto amministrativo e costituzionale, diritto e procedura penale, ordinamento degli Enti locali, il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune, ordinamento, ruolo e funzioni della Polizia Locale, infine circolazione stradale. Poi bisogna sottoporsi ad una prova motociclistica e seguire un corso formativo di 30 ore. Dopo si affronteranno tre prove d'esame: una scritta, una d'informatica e una orale. Clicca qui per visualizzare tutte le informazioni per partecipare al concorso.

CONCORSI PUBBLICI, TECNOLOGO, TERAMO: REQUISITI E SCADENZA (ULTIME NOTIZIE) - Un interessante concorso pubblico è stato bandito dall'Istituto nazionale di astrofisica e dall'Osservatorio astronomico di Teramo per la copertura di un posto di tecnologo, III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di un anno. Il rapporto contrattuale verrà presumibilmente instaurato entro il mese di agosto 2017. Il contratto è eventualmente rinnovabile alla sua scadenza, anche in considerazione della disponibilità finanziaria e del programma di ricerca SKA, dal titolo "Analisi e progettazione dell'Architettura Software del Sistema di Monitoraggio e Controllo del Telescope Manager (TM)". La presentazione della domanda da parte dei candidati va presentata entro e non oltre l'8 maggio. Le prove di esame consistono in una scritta e una orale. In quest'ultima si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Per i candidati non italiani, invece, si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Clicca qui per visualizzare il bando con tutte le informazioni per partecipare al concorso.

