Pagamento Pensioni 2017/ Inps online, calendario date: l’accredito domani 2 maggio (ultime notizie)

PAGAMENTO PENSIONI 2017: A MAGGIO L’ACCREDITO TORNA NORMALE (ULTIME NOTIZIE) - Domani 2 maggio 2017 sarà il turno del pagamento pensioni per il mese di maggio, salvo ritardi e problemi dell’ultima ora che però, va detto, nel due mesi precedenti non sono più avvenuto rispetto al convulso inizio d’anno. Direttamente sul portale Inps si può verificare il pagamento che domani arriverà in accredito tramite le banche e le poste, in un unico giorno dato che il 2 maggio risulta essere il primo giorno bancabile sia per gli istituti di credito che per la società Poste Italiane. Rispetto al mese di aprile dunque, dove i pagamenti erano stati scaglionati al sabato - per le Poste - e al lunedì per tutte le banche, per questo maggio non ci saranno distinzioni e dunque i pensionati italiani potranno stare tranquilli e godersi, si spera, un buon assegno già subito dalla giornata di domani (dato che oggi, 1 maggio e festa di tutti i lavoratori), le banche e le poste risultano essere chiuse su praticamente tutto il territorio italiano. Per consultare il calendario esatto di tutte le date per il pagamento pensioni 2017 ecco qui sotto il paragrafo che fa per voi.

PAGAMENTO PENSIONI 2017: DATE E CALENDARIO (ULTIME NOTIZIE) - Ad inizio anno, dopo l’approvazione della Manovra Economica che ha introdotto gli ultimi cambiamenti sul pagamento Pensioni 2017, è stato stabilito il calendario per tutte le erogazioni e gli accrediti delle pensioni italiane da qui fino dicembre prossimo. È stato ristabilito, dopo il decreto che inizialmente lo aveva tolto, la regola del primo giorno bancabile e dunque ancora per questo anno non si avranno troppe differenze tra i pagamenti tramite poste e tramite banche. «In base a tale modifica, fortemente richiesta dall'Inps - sottolinea l'Istituto - viene ripristinato per l'anno 2017 il pagamento al primo giorno bancabile del mese, con l'unica eccezione per la rata di gennaio», scriveva una nota dell’istituto ad inizio anno. Ecco dunque, giunti al quinto mese, il calendario Insp per i pagamenti pensioni da qui fino a fine anno: Maggio - Martedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Giugno - Giovedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Luglio - Sabato 1 - Primo giorno bancabile per Poste e Lunedì 3 - Primo giorno bancabile per banche; Agosto - Martedì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Settembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Ottobre - Lunedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Novembre - Giovedì 2 - Primo giorno bancabile per Poste e banche; Dicembre - Venerdì 1 - Primo giorno bancabile per Poste e banche.

