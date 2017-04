RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 1 maggio. Ape, i costi saranno inferiori al previsto (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017 di Giuliano Poletti (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, I COSTI SARANNO INFERIORI AL PREVISTO (OGGI, 1 MAGGIO) Si attendono ancora novità più precise sull’Ape volontaria, la misura principale della riforma delle pensioni inserita nella Legge di stabilità. Tuttavia, non dovrebbe essere così costosa come si teme. Stefano Patriarca, con un intervento su Il Sole 24 Ore, ha spiegato infatti che “i parametri si vanno definendo e vengono ridimensionate ricostruzioni fantasiose su una eccessiva onerosità. Per chi chiedesse l’Ape per due anni (80% della pensione netta), l’operazione dovrebbe avere un Taeg netto effettivo attorno al 3,3%, un livello molto al di sotto degli attuali tassi per operazioni comparabili”. Il consigliere economico di palazzo Chigi segnala quindi che confrontando una situazione in cui si percepisca l’Ape e un’altra in cui si abbia la normale pensione, si nota che la differenza è intorno al 2,9%, “che diventa 0,4% se si considerano i flussi finanziari attualizzati”.

Nel suo intervento Patriarca segnala che la sperimentazione di Ape e Rita sarà un’occasione per ricercare modi per gestire una sorta di contraddizione esistente tra il bisogno di flessibilità di uscita dal mondo del lavoro e la mancanza di risorse pubbliche che impedisce di abbassare l’età pensionabile. Inoltre, ricorda che in questo senso la previdenza complementare, come il caso della Rita dimostra, più che integrare la pensione pubblica futura può avere la funzione di “costruire quel reddito ponte per gli anni che mancano” all’ingresso effettivo in quiescenza. Non resta che aspettare che le cifre indicate da Patriarca siano riscontrabili nei decreti attuativi sull’Ape che ancora non sono arrivati.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIALE CON DOMANDE AL 31 LUGLIO - Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato le domande dell’Ape Sociale per la riforma pensioni potranno essere estese fino al 31 luglio prossimo: sono le correzioni al Decreto che regola la modalità di accesso all’Ape social (ricordiamo si tratta dell’ammortizzatore sperimentale che nel prossimo biennio dovrebbe consentire un anticipo pensionistico ai 63enni disoccupati con almeno 30 anni di contributi (36 se precoci) o con invalidità civili o carichi famigliari particolari, spiega il Sole 24 ore). Proprio il quotidiano milanese riporta la novità del Consiglio di Stato che fa slittare ancora una volta i tempi per una parte sostanziale della riforma pensioni: due mesi di ritardo hanno permesso a questo punto di chiudere la partita, si spera, entro il 31 luglio 2017. Tra le principali novità, il CdS ha deciso di proporre che vengano tutelati i soggetti lavoratori e pensionati che maturano il diritto dal 1 maggio 2017 con il meccanismo di retrodatazione pagamenti. (agg. di Niccolò Magnani)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LEGGE FORNERO, UN LIBRO SMENTISCE LE RAGIONI PER CAMBIARLA Tra i sostenitori della necessità di cambiare la riforma delle pensioni targata Fornero in tanti ritengono che mandando in quiescenza i lavoratori più anziani si creeranno più opportunità di lavoro per i giovani. Maurizio Ferrera, sulle pagine del Corriere della Sera, spiega che “a prima vista, il nesso appare ovvio e in alcuni casi (a questo o a quel giovane, in questa o quella azienda) le cose stanno davvero così”. Tuttavia Alessandra Del Boca e Antonietta Mundo, nel loro nuovo libro “L’inganno generazionale”, spiegando che “se guardiamo ai grandi numeri” “non troviamo alcuna correlazione fra i tassi di occupazione degli anziani e quelli dei giovani. In altre parole, non è vero che se gli anziani si tolgono di mezzo, i giovani trovano più lavoro”. Inoltre, viene anche “sbugiardata” la vulgata secondo cui la Legge Fornero avrebbe avuto effetti devastanti sui lavoratori e pensionati, dato che “l’Italia risulta ancora il paese con la durata media della vita lavorativa più corta” e l’età effettiva di pensionamento è intorno ai 62 anni.

