CONCORSI PUBBLICI/ Perugia, autisti Ambulanze: bando, scadenza e requisiti (oggi 2 maggio 2017)

CONCORSI PUBBLICI, PERUGIA: AUTISTI AMBULANZE, SCADENZA E REQUISITI (ULTIME NOTIZIE) - Nella città di Perugia e per la regione Umbria sono stati banditi due concorsi pubblici nel settore sanitario anche se con diversi indirizzi e profili richiesti: come riporta la Gazzetta Ufficiale, «l’Azienda unità Sanitaria locale Umbria 1 di Perugia ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato di n.14 posti di operatore tecnico specializzato “autista di ambulanza” con funzioni di soccorritore». 14 posti per autisti e barellieri che però richiedono particolari requisiti stabiliti dal bando stesso di concorso: attestati di partecipazione, con superamento delle relative prove, ai corsi BLS-D, PBLS-D e PTC Base, in ottemperanza a quanto previsto nell’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22.5.2003 (pubblicato nella G.U. n.196 del 25.8.2003).

In secondo luogo, è necessario un diploma di scuola media superiore o assolvimento dell’obbligo scolastico e infine ben cinque anni di esperienza professionale acquisita in profilo professionale corrispondente a quello di Autista presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Ricordiamo che la scadenza per presentare la domanda di iscrizione è stata fissata per il 19 maggio 2017.

Sempre per l’azienda Unità Sanitaria Locale Umbria è stato indetto un secondo concorso pubblico, questa volta dedicato e finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di collaboratore professionale “assistente sociale”. In questo caso il tetto ultimo per la presentazione delle iscrizioni è fissato all’11 maggio 2017, con alcuni requisiti stabiliti anche qui dallo stesso bando dell’Asl perugina: «iscrizione al relativo albo professionale; laurea triennale abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale, appartenente alla classe 06 Scienze del Servizio Sociale (DM 509/99) od alla classe L-39 Servizio Sociale (DM 270/04), o diploma universitario abilitante all’esercizio della professione di Assistente Sociale, conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, e successive modificazioni, o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi».

