RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 2 maggio. Cgil, le idee per il confronto con il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE IDEE DELLA CGIL PER IL CONFRONTO CON IL GOVERNO (OGGI, 2 MAGGIO) Il 4 maggio Governo e sindacati torneranno a confrontarsi sulla riforma delle pensioni. Il principale tema sul tavolo è quello della cosiddetta fase due, con la pensione contributiva di garanzia per i giovani. Di questo tema si è parlato in forum nella redazione di Rassegna Sindacale, sul cui sito sono stati pubblicati alcuni stralci dell’intervento di Roberto Ghiselli. Il Segretario confederale della Cgil ha spiegato che la pensione contributiva di garanzia per i giovani rappresenta una priorità nel confronto con l’esecutivo. Lo strumento, tra le altre cose, potrà aiutare molto le donne, perché tra i beneficiari è molto più probabile che vi sia una prevalenza del genere femminile. Spesso, infatti, le carriere lavorative delle donne sono contrassegnate da bassi salari e discontinuità. Dunque i contributi su cui si basa il loro assegno pensionistico non sono elevati. L’integrazione dello Stato potrebbe quindi aiutarle non poco. Il sindacalista ha anche ricordato che nel confronto con il Governo si cercheranno misure per aiutare le donne rispetto all’attuale sistema, come per esempio far riconoscere ai fini contributivi gli anni spesi in lavoro di cura.

Rispetto alla pensione contributiva di garanzia, Ghiselli ha ricordato che “il profilo standard” della proposta è rappresentato sul piano economico da un assegno netto di 930 euro a 66 anni di età dopo 42 di contribuzione. Inoltre, ha fatto capire che per finanziare questo misura occorre un “ponte generazionale” per far sì che pervenga un contributo dalle pensioni più alte. Di questo parlerà quindi con le altre organizzazioni sindacali per capire se è possibile immaginare una proposta unitaria.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIALE RINVIATO A METÀ MAGGIO - Per la Riforma Pensioni è arrivato ieri un ennesimo ritardo e un nuovo “stop” al percorso ideato e immaginato dal governo stesso: per l’Ape e la Rita non sarà domani il giorno stabilito da tempo per il via libero, bensì a due momenti scaglionati sarà possibile vedere, forse, tra la prima settimana e la metà mese prossimi. Più semplice, secondo il Sole 24ore, vedere l’Ape sociale attivo prima con l’anticipo pensionistico che dunque potrebbe tornare già dalla fine della prossima settimana. Più difficile per la rendita integrativa temporanea aniticipata (Rita) che invece rischia assai di andare oltre la metà di maggio: ieri il Consiglio di Stato ha dato via libera al decreto dell’Ape sociale e dunque ora attende gli esiti della Corte dei Conti e poi l’approdo finale in Gazzetta Ufficiale. Per l’Ape volontario invece manca ancora un decreto delineato visto che ora si trova in stato di bozza: «mancano tutte le convenzioni con le banche che erogheranno il finanziamento e le compagnie di assicurazione per il premio a copertura del decesso del pensionato prima della conclusione del piano ventennale di rimborso», riportano i colleghi del quotidiano economico milanese. Ancora ritardi e i lavoratori/pensionati sono costretti a vedersi di nuovo slittare i termini dei provvedimenti a loro indirizzati. (agg. di Niccolò Magnani)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. OPZIONE DONNA, SI LOTTA ANCORA PER LA PROROGAIl Movimento Opzione donna continua a non disperare sulla possibilità che venga varata una riforma delle pensioni con la proroga del regime sperimentale di pensionamento anticipato per le donne. Sulla pagina Facebook del movimento, un post di Lucia Rispoli ricorda che le risorse stanziate lo scorso anno non sono state tutte utilizzate e che anche se non fossero sufficienti, la politica debba trovarne altre, perché è ora che lo Stato faccia qualcosa di concreto a favore delle donne, che in molti casi si sono dovute occupare di lavori di cura per far fronte a carenze del welfare pubblico. Rispoli ricorda anche che Opzione donna non ha un costo per lo Stato, visto che con il ricalcolo contributivo degli assegni si andrebbe a incassare di fatto una cifra corrispondente a quanto si è versato nella propria carriera. A maggior ragione, quindi, dovrebbe essere varata la proroga di questa misura.

