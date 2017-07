NUOVI VOUCHER/ Inps lancia Presto al via oggi, 10 luglio: come funzionano, le istruzioni per attivarli online

Nuovi voucher al via oggi - Inps (Foto: LaPresse)

NUOVI VOUCHER AL VIA OGGI, 10 LUGLIO: COME FUNZIONANO, LE ISTRUZIONI PER ATTIVARLI ONLINE - Pronti al debutto i nuovi voucher: si chiamano Libretto famiglia e Contratto di prestazione occasionale i due nuovi prodotti Inps. Si tratta di un sistema di pagamento sicuro e monitorato contro gli abusi: per usarlo bisogna attivare un nuovo "portafoglio elettronico" sulla piattaforma Inps. Questa operazione però può essere effettuata anche via call center. Dopo il prestatore e il datore potranno procedere allo scambio domanda/offerta di piccole attività occasionali. Oggi, lunedì 10 luglio 2017, partono i nuovi voucher: possono essere acquistati online con il modello F24 o tramite la procedura Agid PagoPa. I pagamenti delle ore svolte scatteranno in un'unica soluzione il giorno 15 del mese successivo, quindi dal 15 agosto. Gli importi, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, possono essere accreditati su conto corrente, libretto postale o su carta di credito dotata di Iban. L'Inps ha precisato che gli interessati devono fare attenzione a fornire le giuste coordinate per evitare che gli importi siano pagati a beneficiari diversi. L'istituto di previdenza non sarà responsabile di eventuali errori.

NUOVI VOUCHER AL VIA OGGI, 10 LUGLIO: LE FUNZIONALITÀ IN ATTIVAZIONE - Con l'introduzione dei nuovi voucher spariscono gli intermediari di quei vecchi, come tabaccherie e la rete di distributori autorizzati. Tutto il sistema ruoterà dunque sulla piattaforma. I voucher - come riportato da Il Sole 24 Ore - potranno essere revocati: è prevista, infatti, la possibilità di cancellare la richiesta di prestazione occasionale entro tre giorni dall'attivazione. Tra le funzionalità che saranno attivate successivamente c'è l'accesso alla piattaforma degli intermediari come commercialisti e consulenti del lavoro, nonché patronati: entro la fine del mese potranno fornire assistenza ai lavoratori per la registrazione della loro posizione e per gli adempimenti del libretto famiglia. Entro settembre invece sarà permesso, per quanto riguarda il settore agricolo, di indicare nella comunicazione preventiva lo svolgimento dell'attività nell'arco di tre giorni, quindi non con data e ore precise. Per la Coldiretti la previsione mette a rischio le raccolte estive nei campi, dove possono essere impiegate solo determinate categorie di persone: pensionati, studenti under 25, disoccupati e beneficiari di prestazioni integrative del salario.

© Riproduzione Riservata.