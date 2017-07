RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Oggi 10 luglio. Le critiche di Giacobbe (Pd) all’Inps (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE CRITICHE DI ANNA GIACOBBE ALL’INPS (OGGI, 10 LUGLIO)

In settimana Tito Boeri ha presentato il Rapporto annuale dell’Inps presso la Camera dei deputati. Anna Giacobbe, poco dopo, ha scritto su Facebook un post che segnala alcuni problemi che a suo dire l’Istituto nazionale di previdenza sociale presenta. La deputata dem scrive infatti che “il servizio che rende l’Inps non è adeguato: una parte dei problemi derivano dal passato, una parte da come lo governa il Presidente Boeri”. Scendendo nello specifico, Giacobbe spiega che “ci sono problemi di efficienza; soprattutto, le circolari dell’Istituto prevedono regolarmente interpretazioni restrittive delle norme di legge, escludono persone che invece avrebbero diritto; si dà per scontato che ci sarà contenzioso”.

La deputata aggiunge che ci sono delle contraddizioni certo anche nelle norme di legge, ma a volte ciò dipende da indicazioni e numeri che lo stesso Inps e fornisce e “che si rivelano quasi sempre sballati, limitando la possibilità di utilizzare bene le risorse che si impiegano”. “Si ha l’impressione che l’Istituto si cimenti più nel dimostrare che le persone non hanno diritto alle prestazioni, che nell’aiutare gli interessati a percepirle, se dovute”, aggiunge Giacobbe, spiegando che questo è probabilmente dovuto al fatto che ridurre la spesa pensionistica è considerato il modo più semplice per risanare i conti pubblici. A suo modo di vedere l’innalzamento dell’età pensionabile è stato vissuto come un “tradimento” da parte dei cittadini”, specie le donne. Ora è giunto il momento di cambiare la Legge Fornero. E quanto fatto finora, con l’Ape, per esempio, o con le salvaguardie degli esodati, non basta.

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. BARETTA PRECISA SU MILLENIASL E RISCATTO GRATIS

Il sottosegretario al Ministero di Economia e Finanza, Pierpaolo Baretta, ha voluto ieri spiegare nel dettaglio le varie e confuse notizie legate al riscatto laurea gratis, che pare essere saltato del tutto, e il “nodo” Millenials. Il Governo sta per varare l’inclusione solo dei giovani che nel 2018 si iscrivono per la prima volta ad una facoltà in Università: per Baretta, da ora «questo è quello che si può fare, pagare i contributi figurativi ai nati dal 1980 in poi non è attualmente sostenibile per il bilancio», spiega il sottosegretario. Per lo stesso motivo, Baretta è voluto intervenire all’assemblea dei giovani Pd annunciando, «con le regole ufficiali i primi contribuiti verrebbero versati tra tre anni. Molti soggetti implicati nella vicenda Riscatto di Laurea, «hanno provveduto a pagarsi di tasca propria i contributi della laurea e per questo vedono non di buon occhio il riscatto gratis. Proprio per questo Baretta ha poi aggiunto che “non è giusto aprire ai Millenials in forma gratuita. (agg. di Niccolò Magnani)

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO, “NO AL LAVORO FINO A 67 ANNI DAL 2019

Damiano e Sacconi hanno parlato negli scorsi giorni della speranza di vita che può cambiare e non poco la situazione pensionistica e lavorativa del 2019, ovvero conclusasi la finestra della nuova riforma pensioni in atto tra il 2016 e il 2018. I due presidenti delle Commissioni Lavoro di Senato e Camera hanno chiesto uno stop al prossimo adeguamento alla speranza di vita che dovrebbe scattare il prossimo 1 gennaio 2019. I due politici, tra l’altro entrambi ex ministri del Lavoro, spingono per evitare un nuovo adeguamento che porterebbe in piena crisi pensionistica una nuova ondata di lavoratori italiani; «Pur muovendo da diverse impostazioni sull’assetto del sistema previdenziale - scrivono in una nota i due Presidenti - condividiamo la necessità di un rinvio strutturale dell’adeguamento dell’età di pensione all’aspettativa di vita, che altrimenti la porterebbe a 67 anni a partire dal 2019, almeno in termini tali da introdurre una maggiore gradualità». (agg. di Niccolò Magnani)

