RIFORMA PENSIONI 2017/ Quattordicesima e arretrati per gli ex statali (ultime notizie)

Per i pensionati ex dipendenti pubblici c’è la possibilità, se hanno ricevuto questo mese per la prima volta la quattordicesima, di ricevere degli arretrati. Lo segnala lo Spi-Cgil di Genova. L’edizione locale di Repubblica riporta le parole della responsabile del dipartimento previdenza Paola Repetto, che ha ricordato come la quattordicesima, “che è sempre stata erogata automaticamente agli ex dipendenti privati, era invece legata a una sorta di autocertificazione per i dipendenti pubblici. Da quest'anno l'unificazione tra Inps e Inpdap ha portato all'erogazione automatica per tutti e quindi, anche gli ex dipendenti pubblici che non avevano mai fatto domanda, ma ne avevamo diritto adesso, si trovano ad avere la quattordicesima”. La sindacalista ha anche spiegato che “se un ex dipendente pubblico ha percepito la quattordicesima quest'anno e non l'aveva mai percepita prima è opportuno che si rivolga alle nostre leghe per farsi fare un controllo della pensione e vedere se aveva diritto anche negli anni precedenti”.

Per gli ex statali, dunque, si apre una campagna simile a quelle già lanciata riguardo i diritti inespressi. Sarà importante capire quanti potrebbero essere i pensionati interessati e quindi a quanto potrebbero ammontare gli arretrati cui si avrebbe diritto. Forse lo si capirà da quanti di loro decideranno di farsi controllare la pensione. Certo è che con tutta probabilità non si era pensato, al momento del varo dell’estensione e dell’aumento della quattordicesima, che si potesse andare incontro alla richiesta degli arretrati.

POSSIBILI INTENSE TRA LEGA E M5S DOPO IL VOTO

Il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord potrebbero dialogare, se non addirittura allearsi, dopo le elezioni. Lo fa capire Matteo Salvini in un’intervista a Repubblica, anche se ci va molto cauto nel parere di vere e proprie intese. Per il leader del Carroccio ci possono infatti essere sicuramente degli importanti punti di dialogo su alcuni punti, che oltre all’Europa e all’immigrazione potrebbero riguardare il taglio dei vitalizi e delle pensioni d’oro. Certamente le due formazioni potrebbero anche trovare un terreno fertile di dialogo sulla riforma delle pensioni. Entrambe ritengono infatti che la Legge Fornero sia da superare e che 40-41 anni di contributi versati siano sufficienti per maturare il diritto alla pensione a prescindere dall’età anagrafica. Certamente, poi, l’età pensionabile attuale è giudicata si da Movimento 5 Stelle che Lega Nord troppo elevata. Vedremo cosa accadrà. Come ha detto Salvini, intanto occorre andare a votare.

CANCELLERI (M5S): VIA I VITALIZI IN SICILIA

Giancarlo Cancelleri sarà il candidato del Movimento 5 Stelle per la presidenza della Regione Siciliana. L’attuale deputato dell’Ars è uscito infatti vincitore dalle primarie del Movimento e ieri c’è stata “l’investitura” ufficiale, con un evento cui hanno preso parte anche Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Chiamato sul palco dopo l’affermazione ottenuta, Cancelleri ha spiegato che il primo provvedimento che verrà preso dalla sua giunta, in caso di vittoria, sarà il taglio degli stipendi dei politici locali e soprattutto la cancellazione dei vitalizi, che il Movimento 5 Stelle ha contestato e continua a contestare. “Sarà il biglietto da visita per fare capire che l’aria è cambiata”, ha detto il pentastellato. Val la pena ricordare che a livello nazionale non è più ripresa la discussione sul ddl Richetti che deve intervenire proprio sui vitalizi dei parlamentari.

