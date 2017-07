RIFORMA PENSIONI 2017/ Inps, nulla di fatto su privilegi sindacalisti (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Tito Boeri (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI 2017, INPS, RISPEDITA AL MITTENTE LA CIRCOLARE SUI PRIVILEGI DEI SINDACALISTI (OGGI, 12 LUGLIO)

Tito Boeri aveva parlato anche in televisione della circolare dell’Inps che intendeva eliminare alcuni privilegi previdenziali riservati ai sindacalisti. Il documento giaceva negli uffici del ministero del Lavoro e, secondo quanto scrive Business Insider, è stato rispedito al mittente. “Tradotto: quelle che hanno trattenuto il provvedimento fermo per quattro mesi non erano solo ‘questioni tecniche’ come spiegavano gli addetti ai lavori a fine aprile. Erano, piuttosto, questioni politiche. E nella lettera che ha di fatto respinto l’applicazione della circolare, il ministero riconosce l’esistenza di un privilegio nel trattamento previdenziale dei sindacalisti, ma non si assume la responsabilità di una scelta politica ‘pesante’”, si legge in un articolo di Giuliano Balestreri, nel quale si spiega che i tecnici del ministero hanno chiesto all’Inps di aggiungere dei dettagli tecnici al documento, che non sembrano però così facili da fornire.

Dunque, “difficilmente la nuova circolare arriverà al ministero prima dell’autunno e allora con le elezioni davvero alle porte il governo potrebbe non avere il coraggio di intervenire”, si legge ancora nell’articolo. A questo punto sembra scontato che la situazione sia destinata a non mutare e i “privilegi” a rimanere intatti. Ancora una volta, come accaduto con il precedente esecutivo, si confermerebbero quindi dei rapporti non ottimali tra palazzo Chigi e Tito Boeri, che non ha mancato in passato, e anche recentemente, di criticare alcune misure previdenziali, come, per esempio, l’aumento e l’estensione della quattordicesima in base all’importo dell’assegno percepito.

GHISELLI (CGIL): IL GOVERNO SCOPRA LE CARTE

Oggi Governo e sindacati tornano a incontrarsi per parlare di riforma delle pensioni e Roberto Ghiselli, intervistato da RadioArticolo1, ha evidenziato la necessità di un’accelerazione, in quanto sarebbe giunto il momento che l’esecutivo “scopra le sue carte” dicendo chiaramente quali sono le sue intenzioni sui temi che sono sul tavolo, come la pensione di garanzia per i giovani, la flessibilità, il legame tra requisiti pensionistici e aspettativa di vita, il lavoro di cura e la previdenza complementare. “Le nostre proposte sono dettagliate, frutto di una piattaforma unitaria, e noi vogliamo avere un segnale preciso, altrimenti riprenderemo le iniziative di mobilitazione”, ha detto il Segretario confederale della Cgil, che ha anche ricordato che giovedì “ci sarà un attivo nazionale di quadri e delegati Cgil, Cisl e Uil, dedicato proprio alle pensioni”.

POSSIBILI INTESE TRA LEGA E M5S DOPO IL VOTO

Il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord potrebbero dialogare, se non addirittura allearsi, dopo le elezioni. Lo fa capire Matteo Salvini in un’intervista a Repubblica, anche se ci va molto cauto nel parere di vere e proprie intese. Per il leader del Carroccio ci possono infatti essere sicuramente degli importanti punti di dialogo su alcuni punti, che oltre all’Europa e all’immigrazione potrebbero riguardare il taglio dei vitalizi e delle pensioni d’oro. Certamente le due formazioni potrebbero anche trovare un terreno fertile di dialogo sulla riforma delle pensioni. Entrambe ritengono infatti che la Legge Fornero sia da superare e che 40-41 anni di contributi versati siano sufficienti per maturare il diritto alla pensione a prescindere dall’età anagrafica. Certamente, poi, l’età pensionabile attuale è giudicata si da Movimento 5 Stelle che Lega Nord troppo elevata. Vedremo cosa accadrà. Come ha detto Salvini, intanto occorre andare a votare.

