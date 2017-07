RIFORMA PENSIONI 2017/ Il rinvio chiesto da Damiano e Sacconi (ultime notizie)

Pensioni, la riforma proposta da Cesare Damiano (Lapresse)

PENSIONI, LA PROPOSTA DI DAMIANO E SACCONI SULL’ASPETTATIVA DI VITA

Nelle ultime settimana si è molto parlato della possibilità che l’età pensionabile aumenti a partire dal 2019, visto che potrebbe scattare un incremento fino a 67 anni per via dell’aumento dell’aspettativa di vita. Si è cominciato pertanto a pensare di cancellare questo legame tra requisiti pensionistici e speranza di vita, ma sicuramente servirebbero delle risorse ora scarse per farlo. Intanto Cesare Damiano e Maurizio Sacconi hanno chiesto quanto meno di rinviare il possibile aumento del 2019. “Abbiamo ritenuto che si stesse producendo una vera situazione emergenziale e pensato che fosse giunto il momento di porci come strana coppia con un appello ai colleghi e al governo affinché si assumano alcune decisioni tempestive”, ha spiegato Sacconi.

I due presidenti delle commissioni Lavoro del Parlamento hanno evidenziato come negli altri paesi europei non ci sia un’età di pensionamento così elevata come in Italia. Tanto per fare un esempio, in Germania si arriverà a chiedere il requisito di 67 anni a partire da 2029. Damiano ha messo anche in risalto il contrasto che si creerebbe: aumentare l’età pensionabile quando si è appena fatta una battaglia per la flessibilità con l’introduzione dell’Ape. Tra l’altro l’aumento dell’età pensionabile rischia di essere penalizzante in modo particolare per le donne, che faticano a raggiungere i requisiti richiesti già adesso. Dunque l’appello dei due ex ministri è di quanto meno far slittare l’adeguamento dei requisiti pensionistici di un biennio, perché l’innalzamento ora non appare accettabile.

CANCELLERI (M5S): VIA I VITALIZI IN SICILIA Giancarlo Cancelleri sarà il candidato del Movimento 5 Stelle per la presidenza della Regione Siciliana. L’attuale deputato dell’Ars è uscito infatti vincitore dalle primarie del Movimento e ieri c’è stata “l’investitura” ufficiale, con un evento cui hanno preso parte anche Beppe Grillo e Luigi Di Maio. Chiamato sul palco dopo l’affermazione ottenuta, Cancelleri ha spiegato che il primo provvedimento che verrà preso dalla sua giunta, in caso di vittoria, sarà il taglio degli stipendi dei politici locali e soprattutto la cancellazione dei vitalizi, che il Movimento 5 Stelle ha contestato e continua a contestare. “Sarà il biglietto da visita per fare capire che l’aria è cambiata”, ha detto il pentastellato. Val la pena ricordare che a livello nazionale non è più ripresa la discussione sul ddl Richetti che deve intervenire proprio sui vitalizi dei parlamentari.

BARBAGALLO CHIEDE CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER DONNE E GIOVANI In vista dell’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni in programma oggi, Carmelo Barbagallo ha detto che occorre “mettere le basi mettere le basi per una contribuzione figurativa per le attività discontinue”, in particolare quelle che sono causate dal precariato dei giovani e dal ruolo che le donne hanno nella cura della famiglia. Diversamente, ha detto il Segretario generale della Uil “si rischia di non dare loro una prospettiva per il futuro”. Il sindacalista ha spiegato che ancora non è chiaro cosa l’esecutivo intenda fare su questo punto. Barbagallo ha anche detto di essere d’accordo con Sacconi e Damiano nel ritenere sbagliato l’aumento dell’età pensionabile. “In Europa siamo sopra la media per età pensionistica, così come siamo sopra per tassazione, ma sotto per valore reale dei salari”, ha aggiunto.

