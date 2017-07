RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social, la soddisfazione della Fillea (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, SODDISFAZIONE FILLEA-CGIL

La Fillea parla di un importante risultato raggiunto sul fronte delle pensioni, grazie al fatto che l’Inps, nei suoi chiarimenti sull’Ape social, ha segnalato che “in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione”, gli operai edili possono farsi rilasciare una “idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla cassa”. Alessandro Genovesi esprime quindi soddisfazione, spiegando che il suo primo pensiero “va a quei lavoratori, circa 2mila dei 23mila over 63 che stanno ancora sulle impalcature, che possono tirare un sospiro di sollievo e forse finalmente poter guardare al proprio futuro con maggiore serenità”.

Il Segretario generale della Fillea-Cgil si dice anche orgoglioso sapendo di aver contribuito, con Filca e Feneal, “a modificare una circolare ingiusta e a restituire ad alcuni lavoratori il diritto a scendere dalle impalcature e godersi finalmente la propria pensione”. Genovesi, tuttavia, ricorda anche che esistono altri problemi relativi all’Ape social, che non consentono a circa 23.000 operai edili con più di 63 anni di accedervi. “Continueremo la nostra battaglia per cambiare i requisiti dell’accesso alla pensione anticipata e per garantire che sulle spalle degli edili al peso di un lavoro gravoso e faticoso si aggiunga anche la disperazione per una pensione inarrivabile”, aggiunge, ricordando altresì a tutti gli interessati di presentare al più presto la domanda per l’Ape social, visto che la scadenza del 15 luglio è vicina.

BLOCCARE L'ASPETTATIVA DI VITA COSTA 1,2 MILIARDI

In questi giorni i sindacati, oltre che Cesare Damiano, Maurizio Sacconi e altri parlamentari, hanno chiesto al Governo di non portare a 67 anni l’età pensionabile a partire dal 2019. A quanto scrive Repubblica, che cita fonti vicine al dossier, un intervento di questo genere costerebbe però circa 1,2 miliardi di euro. Tutto questo, tra l’altro, prendendo in considerazione il congelamento dell’aumento. Tra due anni, quindi, nel caso, il problema si presenterebbe ancora. Non è chiaro a quanto potrebbe ammontare il costo di una cancellazione totale del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. Per il momento il Governo non ha preso una decisione in merito e ha anzi fatto sapere, attraverso Giuliano Poletti, che solamente in autunno, una volta che avrà dall’Istat il dato sulla speranza di vita, farà le sue valutazioni sul da farsi.

BARBAGALLO: CON GOVERNO PASSO AVANTI TUTTO DA VERIFICARE

Il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni ha fatto segnare "un passo avanti, ma tutto da verificare nel tavolo politico". Lo ha detto Carmelo Barbagallo, spiegando che senza dubbio ora l’obiettivo importante da conseguire è evitare che scatti l’aumento dell’età pensionabile in base al meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. Il Segretario generale della Uil ha detto di essere d’accordo con la proposta avanzata in questo senso da Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, anche perché l’età pensionabile in Italia è già sopra la media europea. Il sindacalista, secondo quanto riporta il sito de Il Diario del lavoro, ha anche parlato dei freschi dati sulla povertà assoluta, evidenziando come l’aumento delle quattordicesime dei pensionati attenua la situazione, ma il problema va risolto con investimenti pubblici e privati per creare occupazione e aumentare il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati.

© Riproduzione Riservata.