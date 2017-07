CONCORSI 2017/ Commissari Polizia e infermieri: bando e prove d’esame (ultime notizie)

Concorsi Pubblici 2017

CONCORSI 2017, COMMISSARI POLIZIA: BANDO E PROVE D’ESAME - Si attendono ancora le indicazioni per la prova scritta dell’importante concorso pubblico per allievi agenti di Polizia (1048 posti), mentre in un altro settore della stessa Polizia, il bando da 80 posti dei Commissari, è stato pubblicato lo scorso 3 luglio e resta disponibile online sulla Gazzetta Ufficiale per le iscrizioni aperte in tutta Italia. Il concorso pubblico è aperto ai cittadini italiani laureati non superiori ai 31 anni, con la scadenza che resta fissata il prossimo 3 agosto 2017: per quanto riguarda le prove d’esame, va ricordato che il concorso Commissari prevederà una prima prova preselettiva (il luogo di svolgimento di questo esame verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2017); poi vi saranno prove di efficenza fisica e psico-attitudinali; prove scritte (tema di diritto amministrativo/costituzionale e di diritto penale o processuale penale); prova orale finale, dove si tratteranno le materie degli scritti oltre al diritto sulla navigazione, al diritto del lavoro ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza e al diritto internazionale.

CONCORSI 2017 INFERMIERI: GENOVA IN TILT, POLEMICHE DAL PD - Qualche giorno dopo il maxi concorso nella sua prima prova scritta degli infermieri in Liguria si vede un’infornata di polemiche sul piano politico e metropolitano, proprio per il grande afflusso di aspiranti concorsuali che si sono riversati alla Fiera di Genova, in 10mila per 100 posti. Numerose le critiche dal gruppo regionale del Pd che accusa la gestione Toti dell’intero concorso infermieri. «E’ mai possibile – afferma in una nota il Pd, in minoranza in Consiglio – che un concorso pubblico mandi in tilt una città? Eppure è quello che è successo questa mattina a Genova, dove la Regione Liguria ha organizzato una selezione per assumere 100 infermieri. Si sono presentati 10 mila aspiranti e il grande afflusso di auto ha bloccato la circolazione, tanto che alle 11 di mattina (l’inizio della prova era fissato per le 8) molti partecipanti alla selezione dovevano ancora entrare in Fiera». Viene richiesto all’assessore Sonia Viale di riferire in Consiglio per provare a spiegare cosa non è andato e cosa si pensa di preparare per le prossime fasi del Concorso Infermieri e degli altri concorsi nazionali.

