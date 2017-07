RIFORMA PENSIONI 2017/ Movimento Opzione donna scrive al Papa (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

Il Papa è stato tirato in ballo anche sul tema delle pensioni. Il Movimento Opzione donna, che da tempo chiede la proroga del regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione con il ricalcolo pieno contributivo dell’assegno, ha deciso di scrivere una lettera a papa Francesco. “Le tue parole per ‘le lavoratrici sfruttate’ ci hanno colpito. Sei l’unica Personalità pubblica che ha avuto il coraggio di esprimere senza mezzi termini come stanno purtroppo le cose, ancora oggi, per le donne”, si legge nella missiva, nella quale si evidenzia poi come i vari interventi sulla previdenza abbiano penalizzato sempre più le italiane, fino ad arrivare alle decisione di portare a termine l’esperienza di Opzione donna, che pure persino la Legge Fornero, tanto criticata e tanto pesante per le conseguenze che ha portato, aveva lasciato intatta.

Le amministratrici del Movimento, Lucia Rispoli e Teresa Ginetta Caiazzo, evidenziano poi al Santo Padre il fatto che Opzione donna è una misura che oltre a favorire il turnover generazionale, consente di ottenere risparmi per le casse pubbliche. “Possiamo documentare tutto ciò che affermiamo, sulla base di approfondimenti e calcoli compiuti con impegno nell’ultimo anno, compreso il fatto che già sussistono ‘risparmi’ (certificati dall’Inps), per prorogare la misura”, si legge ancora. “Caro Papa Francesco, noi oggi ci appelliamo a Te perché quest’ulteriore ingiustizia contro le donne, avviata dall’attuale governo nell’ultimo biennio, ma non del tutto perfezionata, possa ancora essere evitata grazie al varo della Proroga di ‘Opzione donna’. Anche una sola Tua parola in nostra difesa può essere decisiva perché ciò avvenga. Ti chiediamo infine di concederci un’udienza: ne saremmo lusingate e commosse. Confidiamo dunque nel Tuo ascolto e Ti salutiamo con il virtuale ma forte abbraccio di tutte noi”, è la conclusione della lettera.

RIFORMA PENSIONI 2017, ULTIME NOTIZIE. OPZIONE DONNA, APE SOCIAL (OGGI, 15 LUGLIO)

LE PROPOSTE DEI SINDACATI PER LA LEGGE DI BILANCIO

Tra gli obiettivi che Cgil, Cisl e Uil hanno detto di voler conseguire con la fase due del confronto sulla riforma delle pensioni aperto con il Governo c’è anche quello di promuovere la pensione complementare, rimuovendo “gli ostacoli che oggi limitano l’accesso ai lavoratori dei settori pubblici e privati, a cominciare dai dipendenti delle piccole e piccolissime imprese”. I sindacati vogliono inoltre che si presti attenzione alla tutela del potere d’acquisto delle pensioni, oltre che varare una riforma della governance di Inps e Inail, anche per completare la separazione contabile tra previdenza e assistenza. I segretari confederali Roberto Ghiselli (Cgil), Maurizio Petriccioli (Cisl) e Domenico Proietti (Uil), visto che ci si trova a fine legislatura, vorrebbero che gli interventi arrivassero con la Legge di bilancio.

LE CRITICHE ALLA CISL SULLE PENSIONI D'ORO

Dalle pagine de Il Manifesto, Adriano Serafino critica non poco la Cisl in un articolo dedicato al recente congresso nazionale del sindacato di Annamaria Furlan, nel quale si ricorda che proprio prima dell’inizio dell’assise, i sindacalisti sono stati ricevuti in udienza da papa Francesco, che tra le altre cose ha attaccato e criticato le pensioni d’oro. “Il Congresso non ha avvertito la contraddizione di applaudire calorosamente Francesco e, poco dopo, insediare alla presidenza una delle ‘pensioni d’oro’ della Cisl”, scrive l’ex Segretario generale della Fim, che evidenzia anche come nessuno abbia pensare “di rimuovere l’ostracismo (unitario!) verso il Presidente dell’Inps Tito Boeri che, da tempo, propone al governo di ricalcolare le pensioni privilegiate per un’operazione di equità sociale”.

