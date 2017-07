RIFORMA PENSIONI 2017/ Gli obiettivi di Walter Rizzetto (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

Walter Rizzetto chiede aiuto ai sindacati, che “spesso sono stati troppo silenti”, per raggiungere importanti obiettivi positivi in campo previdenziale. In particolare, in un’intervista a termometropolitico.it, il vicepresidente della commissione Lavoro della Camera ha elencato una serie di interventi importanti: abrogazione del meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, approvazione della Quota 40 per consentire a chi ha versato 40 anni di contributi di andare in pensione, aumento delle pensioni minime, risoluzione completa del problema esodati, ridefinizione dei lavori usuranti, trasformazione di Opzione donna in misura strutturale. Dal suo punto di vista, è quindi inutile parlare di “fasi”, con riferimento al confronto in atto tra Governo e sindacati, se non si raggiungono questi obiettivi. Più precisamente ha detto che “una volta raggiunti gli obiettivi su almeno un 50% delle cose citate, allora potrò dirmi pronto per la fase 2, la fase 3 e tutte le fasi che saranno necessarie”.

Il deputato di Fratelli d’Italia ha anche parlato della proposta di Pier Paolo Baretta sul riscatto gratuito della laurea per i giovani millenials, spiegando che che si tratta certo di una buona idea, ma il problema resta quello delle carriere discontinue che rischiano di penalizzare lo stesso i giovani, nonostante il riscatto della laurea. “Oggi si lavora qualche mese e poi si sta casa alla ricerca di una nuova occupazione. Dobbiamo quindi occuparci dei periodi di inattività e conseguente buco contributivo” ha detto Rizzetto.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017: APE SOCIAL, QUOTA 41, OPZIONE DONNA, ECCO COSA CAMBIA.

BARBAGALLO ALL'ATTACCO DI BOERI E DELL'INPS

Tra le questioni relative alla cosiddetta seconda fase della riforma delle pensioni vi è anche la possibile revisione della legge che disciplina il trattamento previdenziale per politici e sindacalisti. Alcuni mesi fa il presidente dell’Inps Tito Boeri aveva annuncia la necessità di andare a mettere mano a privilegi di alcune categorie facendo riferimento anche agli stessi sindacalisti. Una questione destinata ancora a far discutere. Secondo quanto riportato su IntelligoNews.it, durante un convegno il segretario della Uil Carmelo Barbagallo ha attaccato pesantemente lo stesso Tito Boeri rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in merito alla circolare inviata dal presidente dell’Inps al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Barbagallo ha affermato: “Rischia solo di fare cose che creano contenziosi. Le norme sulle pensioni pregresse dei sindacalisti vanno riviste, ma non sono privilegi, é cambiato il sistema.. Si tratta di una legge che riguarda il settore pubblico e che poi veniva applicato anche ai sindacalisti in distacco. Io ad esempio vengo dal settore privato e quindi questa norma non mi riguarda. Ma queste norme un tempo si consideravano conquiste, adesso le chiamiamo privilegi. Comunque i tempi sono cambiati.. Boeri spesso fa cose che rischiano di creare solo contenzioso. Come ad esempio con le buste arancioni per le quali si stanno spendendo inutilmente un sacco di soldi creando tensioni. Come fa oggi a dire cosa accadrà fra vent'anni in una materia così mutabile”

GHISELLI (CGIL) ATTACCA POLETTI SULL’ETÀ PENSIONABILE

Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti in merito alla questione del possibile aumento dell’età pensionabile, ha evidenziato la necessità di riparlarne dopo l’estate fruendo di dati più certi forniti dall’Istat e quindi poter effettuare un analisi maggiormente precisa della situazione. Parole che non sono piaciute al segretario confederato della CGIL Roberto Ghiselli che ha evidenziato un dissenso soprattutto per quanto concerne la tempistica con cui si vuole affrontare la tematica in oggetto. Queste le parole del sindacalista: “Il ministro del Lavoro sembra non cogliere la sollecitazione che Cgil, Cisl e Uil hanno evidenziato con l’attivo di ieri. È necessario che il governo inizi a dare delle risposte concrete ai tutti i punti in discussione in questa fase. Deve impegnarsi a bloccare l’innalzamento dell’età pensionabile. Le ragioni per bloccare l’innalzamento dell’età pensionabile sono evidenti già ora. Non è pensabile aspettare l’autunno per affrontare questa questione”.

© Riproduzione Riservata.