CONCORSI 2017/ Bankitalia: il risultato della preselezione. Polizia: domani info sulle prove (ultime notizie)

Importanti novità per chi ha preso parte alla preselezione del concorso di Bankitalia: è già possibile scoprire il proprio risultato. Accedendo alla sezione concorsi del sito ufficiale di Banca d'Italia si può verificare il proprio risultato con i punti relativi ai titoli dichiarati nella compilazione della domanda. Bisognerà selezionare il giusto profilo del concorso, in questo caso quello per vice assistenti che è stato bandito lo scorso 20 aprile, poi si entrerà in un'altra pagina. Usando il codice fiscale o il proprio cognome e il numero di domanda si può verificare l'esito: comparirà una schermata con la sintesi dei propri dati anagrafici con il risultato della preselezione. Compariranno i valori ammesso/non ammesso e il punteggio conseguito con i titoli dichiarati. I candidati che non erano a conoscenza del proprio punteggio potranno dunque verificare se sono passati alla fase della prova scritta. Le modalità e lo svolgimento delle prove però verranno precisate nel mese di ottobre in Gazzetta Ufficiale. Clicca qui per controllare il risultato della preselezione.

CONCORSI 2017, BANKITALIA E POLIZIA: LE ULTIME NOTIZIE

POLIZIA, ALLIEVI AGENTI: DOMANI INFO SU PROVA SCRITTA

È cominciata una settimana decisiva per coloro che si sono iscritti al concorso di Polizia per l'assunzione di 1.148 allievi agenti: domani, martedì 18 luglio 2017, verranno fornite le indicazioni per sostenere la prova scritta. Gli aspiranti allievi agenti della Polizia di Stato non sono ancora a conoscenza della data e della sede in cui si svolgerà. Novità erano attese nei giorni scorsi, poi è stato pubblicato un avviso in Gazzetta Ufficiale con l'annuncio del rinvio. I candidati al concorso di polizia comunque non sono rimasti con le mani in mano in questi giorni, ben sapendo quanto sia difficile riuscire ad essere tra i fortunati che saranno assunti. Per questo hanno sfruttato questa fase di attesa per prepararsi in vista della prova scritta. Del resto in Gazzetta Ufficiale era stata pubblicata almeno la banca dati da cui verranno attinte le domande per il test. Non ci si è fatti mancare neppure le polemiche, visto che nella banca dati pubblicata erano presenti domande con diversi errori, alcuni dei quali anche imbarazzanti.

