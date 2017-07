Contratti Statali/ Rinnovo stipendi Pa: le richieste del mondo scuola (ultime notizie)

Contratti statali, Miur (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, ULTIME NOTIZIE DI OGGI

Mercoledì prossimo si terrà un nuovo importante incontro all’Aran per il rinnovo dei contratti statali per tutti i dipendenti pubblici: dopo l’incontro introduttivo del 27 giugno scorso, tornano nella sede dell’Aran i sindacati per l’avvio del tavolo sulle Amministrazioni Centrali (il comparto Funzioni Centrali), uno dei quattro settori in cui è stata ricomposta la Pubblica Amministrazione. Al centro della discussione i contratti per una platea di circa 250 mila impiegati pubblici, tra cui citiamo i ministeriali, gli enti pubblici com Inali, Inps, Agenzie Fiscali e dirigenti della sfera pubblica di questi comparti. Di fatto, si tratta ancora di una discussione preliminare sul piano operativo dei rinnovi che dovranno portare ad aumenti salariali medi di 85 euro, secondo quanto stabilito nell’accordo siglato il 30 novembre scorso tra Cgil, Cisl e Uil e la ministra Marianna Madia.

LE RICHIESTE DEL MONDO SCUOLA

Con una nota assai dura contro il Ministero Pa e il Miur, il sindacato scuola Snals-Confsal ha riposto all’attenzione il problema del rinnovo contratti per i docenti e gli insegnanti della scuola pubblica. «Gli ottantacinque euro lordi, scaglionati in uno o due anni, non bastano», lamentano i rappresentanti sindacali del settore scuola. «Se questo è l’aumento degli stipendi dei nostri docenti, allora chiediamo al Governo altro: riqualificare e ridisegnare il ruolo degli insegnanti, non solo in termini economici (la cifra prevista, quando sarà firmato il contratto, è poca cosa), ma in termini di riconoscimento occupazionale e sociale, nell’ambito del sistema scolastico», spiega la nota diffusa contro le operazioni di rinnovo finora stabilite dal Governo. In sostanza, quelle cifre e quei rinnovi non bastano perché non esaltano per nulla il nodo centrale del mondo scuola, per l’appunto l’insegnante: «Occorre, dunque, oltre che cercare di migliorare l’importo in busta paga (condizione essenziale per un riconoscimento che incida sulla qualità della vita), operare concretamente perché i docenti riacquistino la dignità e la giusta posizione sociale, che, negli anni, è stata nullificata da riforme applicate tout court e scelte errate». Meno burocrazia e più merito viene chiesto al Ministro Fedeli e alla Madia, «una scuola che da i propri docenti sappia trarre il meglio per gli studenti e per un contesto sociale ove l’autentica cultura sia libertà da ogni condizionamento».

