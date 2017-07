RIFORMA PENSIONI 2017/ Tre soluzioni per venire incontro alle donne (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

La scorsa settimana c’è stato un incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Uno dei temi “nuovi” che è emerso dal confronto è quello riguardante la possibilità di valorizzare, ai fini pensionistici, i lavori di cura delle donne. Le quali continuano ad avere un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello degli uomini, complice carriere lavorative spesso discontinue o con retribuzioni più basse di quelle dei colleghi maschi. Le soluzioni pratiche che si stanno prendendo in considerazione su questo fronte sono diverse. La prima prevede una sorta di “corsia preferenziale” per le donne nell’Ape social, con il requisito contributivo che potrebbe scendere anche a 30 anni. Di fatto, quindi, si potrebbe andare in pensione anticipata a 63 anni con 30 di contributi e senza penalizzazioni. Ovviamente bisognerebbe stanziare delle risorse in più rispetto a quelle già previste per l’Ape social, che oltretutto è una misura sperimentale.

La seconda soluzione passerebbe dai contributi figurativi, magari da riconoscere per i periodi di maternità. Ciò consentirebbe alle donne di poter aumentare il proprio monte contributivo, ma non è detto che ciò possa essere utile ad avvicinare, anagraficamente, la pensione. Infine, si è presa in esame la possibilità di potenziare una norma già prevista dalla Legge Dini, che concede uno sconto sul requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione pari a 4 mesi per ogni figlio avuto, fino a un massimo di un anno. Si tratta però ancora di ipotesi e tante donne sperano che comunque il Governo continui a lavorare sul tema.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE

RAPPORTO INPS: PENSIONI PIÙ ALTE AL NORD

Nei giorni scorsi è stato presentato il rapporto Inps sulle pensioni e le somme raccolte negli ultimi due anni all’intero del macro-sistema previdenziale: stando a quanto pubblicato, con una media di 1.486,23 euro lordi a livello nazionale, l’importo medio delle pensioni è leggermente più alto al centro rispetto al nord e al sud, ma è proprio la differenza tra settentrione e meridione che si sono fatte più polemiche nelle ultime ore. AL centro si ha 1614 euro lordi di assegno mensile, al nord è 1596 euro e al sud invece la differenza è assai più bassa, con 1332 euro al mese. Se invece si guarda la distruzione delle pensioni, allora qui comanda il nord: il 47,1% finisce nelle regioni del nord, il 30,7% in quelle del sud e solo il 19,5% in quelle del centro (ma ovviamente importa e molto il numero di cittadini abitanti nelle varie zone d’Italia). Per alcuni poi la “differenza di genere” è un altro problema segnalato dal rapporto Inps per gli assegni distribuiti: la pensione degli uomini è infatti in media più alta, con 1761 euro, un terzo in più sulle donne che invece guadagnano in media circa 1245 euro al mese. (agg. di Niccolò Magnani)

TITO BOERI, IL BLOCCO PENSIONI A 67 ANNI È MOLTO PERICOLOSO

In una lunga intervista rilasciata questa mattina al Sole 24 ore, il presidente dell’Inps Tito Boeri ha spiegato e introdotto i tanti temi caldi della politica sul fronte pensioni con le ipotesi e gli ultimi rumors usciti sull’ipotetico blocco agli adeguamenti dei requisiti di pensionamento rispetto all’aspettativa di vita. «È sbagliato, significherebbe restituire all’arbitrio politico un modello basato su regole automatiche che assicurano la stabilità del sistema e, dopo la lunga stagione delle salvaguardie per gli esodati, riaprire le maglie nel momento più delicato, visto che nei prossimi 25-30 anni la spesa pensionistica è destinata a crescere a causa del ritiro dal mercato del lavoro dei babyboomers», spiega Boeri. Nell’intervista al quotidiano economico, il presidente Inps spiega come sia molto pericoloso “toccare” quel meccanismo, illustrando invece tutti i rischi: «C’è chi, per esempio, ha preso l’opzione donna con l’aspettativa che ci sarebbe stato l’aumento dei requisiti del 2019 e ha subito una penalizzazione. Ora tutti questi pensionati si troverebbero improvvisamente di fronte a una situazione che cambia». Per Boeri, è proprio un problema politico che si scatenerebbe il motivo per cui questo “blocco” non s’ha da fare, «Bisogna guardare all’età effettiva di pensionamento, che in Italia è più bassa che in Germania e della media europea. I dati 2014 lo dimostrano: da noi si va in pensione appena sopra ai 62 anni, mentre in Germania a 65 anni». (agg. di Niccolò Magnani)

