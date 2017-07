CONCORSI 2017/ Polizia: oggi info sulla prova. Rinviata quella per gli infermieri a Roma (ultime notizie)

Concorsi Pubblici 2017 (Foto: LaPresse)

L'attesa è finita per gli aspiranti allievi agenti che si sono iscritti al Concorso di Polizia: oggi, martedì 18 luglio, verranno comunicate le informazioni utili per sostenere la prova scritta. Le indicazioni su sede, giorno e ora della prova scritta d'esame erano attese in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio scorso, poi è stato tutti rinviato ad oggi con un comunicato ufficiale. Ora dunque il giorno tanto atteso è arrivato: ancora poche ore e i candidati che hanno inviato entro il 26 giugno la domanda di partecipazione al concorso per 1.148 allievi agenti conosceranno tutti i dettagli della prima prova. In questi giorni, però, non sono rimasti con le mani in mano, anzi hanno continuato a prepararsi in vista del grande appuntamento. Del resto sul sito della Polizia di Stato è stata pubblicata almeno la banca dati ufficiale con i quiz del concorso: scaricandola è stato possibile esercitarsi sulle seimila domande tra cui verranno selezionati i quiz per la prova scritta.

CONCORSI 2017, POLIZIA E INFERMIERI: LE ULTIME NOTIZIE

IL CASO: A ROMA ANNULLATA DUE VOLTE PROVA PER INFERMIERI

Sono giorni di attesa per chi intende partecipare ai concorsi. Questo è il caso, ad esempio, dei 1.750 candidati al concorso indetto dal Policlinico Umberto I di Roma per 40 posti da infermiere. La prova scritta è infatti saltata due volte e l'annuncio è arrivato tardivamente, cioè a due ore dall'inizio ufficiale della prova. Non sono ovviamente mancate le proteste da parte dei candidati pronti a sostenere la prova scritta. La sospensione è scattata dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di alcuni candidati riguardo presunte anomalie nella fase delle preselezioni. I magistrati amministrativi hanno deciso che la nuova data in cui si svolgerà la prova scritta sarà successiva a quella della discussione collegiale in Camera di Consiglio, fissata al 27 luglio. I tempi dunque si allungano: la prova scritta in realtà doveva essere svolta il 14 aprile, poi è stata sospesa con soli due giorni di preavviso. Il 13 luglio scorso il nuovo rinvio.

© Riproduzione Riservata.