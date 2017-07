CONTRATTI STATALI/ Rinnovo stipendi Pa: la revisione sui permessi della Legge 104 (ultime notizie)

Contratti statali (LaPresse)

Proseguono le trattative per il rinnovo dei contratti statali, con rappresentanti sindacali e del ministero PA convocati in questi giorni all’Aran per discutere al meglio i vari aumenti di stipendi nel primo tavolo sotto discussione, ovvero le Amministrazioni Centrali. Per il comparto Funzioni Centrali, ancora ieri sono uscita importanti anticipazioni sulle novità che verranno discusse e monitorate dai rispettivi rappresentanti al tavolo delle trattative. Al centro della discussione i contratti per una platea di circa 250 mila impiegati pubblici, tra cui citiamo i ministeriali, gli enti pubblici com Inali, Inps, Agenzie Fiscali e dirigenti della sfera pubblica di questi comparti. In base a quanto anticipato da Orizzonte Scuola, due dei punti chiave nella bozza dell’Atto d’indirizzo inviata dal ministro Marianna Madia vedono l’eliminazione delle differenze tra lavoro a tempo determinato e indeterminato. È chiaro che un punto così delicato non potrà essere risolto nel giro di qualche giorno ma probabilmente occuperà le discussioni in questo comparto come negli altri tre al tavolo del rinnovo dell’intero Settore Pubblico.

CONTRATTI STATALI, ULTIME NOTIZIE DI OGGI

LA REVISIONE DEI PERMESSI 104

Un’altra novità che all’Aran si sta discutendo in questi giorni sotto il profilo del rinnovo Contratti Pa riguarda il settore finora ancora poco discusso dei permessi per la legge speciale 104, la quale disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità. Ebbene, secondo le anticipazioni uscite dall’Atto d’indirizzo, pare che al tavolo con i sindacati assieme all’aumento stipendi vi sarà anche una possibile revisione in materia di permessi 104. Sul piatto pare vi sia la revisione in particolare per un congruo preavviso nelle richieste all’azienda dove opera il lavoratore. Da ultimo, come spiega ancora Orizzonte Scuola, sul fronte degli aumenti stipendiali legati al salario accessorio, il testo vede questi 4 temi ancora in discussione nelle prossime settimane, «trattamenti economici correlati alla performance individuale o organizzativa; indennità correlate alle condizioni di lavoro, disagio, rischio e responsabilità; progressioni economiche; posizioni organizzative».

