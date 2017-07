Riforma pensioni/ Pedretti: sindacati pronti alla mobilitazione (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

C’era grande interesse per l’incontro che si è svolto ieri nella sede del Partito democratico sul tema delle pensioni, anche perché erano presenti i tre leader sindacali. Ivan Pedretti, sulla sua pagina Facebook, ha scritto un post per evidenziare come sia stato positivo questo momento di confronto. “Ora bisogna dare una svolta alle fase 2 del confronto e dare delle risposte vere. Per noi conta il merito e lo valuteremo con grande attenzione”, ha aggiunto il Segretario generale dello Spi-Cgil, che ha anche ricordato che “ove non maturassero le condizioni saremo pronti a mobilitarci”. I sindacati, o quanto meno una parte di essi, sembrano quindi disposti a una nuova manifestazione sul tema della previdenza. Non resta che aspettare un nuovo confronto con l’esecutivo per capire se davvero si andrà verso una mobilitazione o meno.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, QUOTA 41, BLOCCO PENSIONI, PENSIONE ANTICIPATA (OGGI, 18 LUGLIO)

PENSIONE MINIMA DI GARANZIA PER I GIOVANI

Ieri nella sede del Partito democratico si è tenuto un incontro dal titolo “Non è una pensione per giovani”, nel corso della quale Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi, ha illustrato una proposta di pensione contributiva minima di garanzia per i giovani. In buona sostanza si andrebbero a garantire almeno 650 euro al mese per chi accumulerà 20 anni di contributi, visto che gli assunti dopo il 1° gennaio 1996 sono di fatto soggetti al sistema contributivo pieno. Secondo Patriarca è possibile anche immaginare che per ogni anno di contribuzione in più si aggiungano 30 euro all’assegno mensile, fino a un massimo di 1.000 euro. All’incontro era presente anche Giuliano Poletti che, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, ha indicato come prioritaria la riduzione delle penalizzazioni per le donne e i giovani.

DA M5S NUOVA PROPOSTA SUI VITALIZI DEI PARLAMENTARI

Con una conferenza stampa alla Camera, Luigi Di Maio ha rilanciato la battaglia del Movimento 5 Stelle contro i vitalizi dei parlamentari. Il vicepresidente della Camera ha ricordato che il Pd ha di fatto affossato il ddl Richetti che alla fine di maggio sarebbe dovuto andare in aula per il voto, con una probabile approvazione, in virtù proprio dell’appoggio pentastellato alla misura. Per questo Di Maio chiede ora che le stesse norme del ddl Richetti vengano approvate mediante una risoluzione dell’Ufficio di presidenza della Camera. Presto sarà quindi inviato a Laura Boldrini un ordine del giorno che ricalcherà la proposta dem, “così non avranno scuse per dirci di no”, ha spiegato Di Maio. Sarà certamente interessante vedere quale sarà la reazione del Partito democratico, oltre che della Presidente della Camera.

BRAMBILLA PROPONE QUOTA 41,5

Dopo le parole di Tito Boeri sugli effetti negativi di un blocco dell’aumento dell’età pensionabile dovuto all’aspettativa di vita, non sono mancate dichiarazioni contro il Presidente dell’Inps. Alberto Brambilla ritiene invece che egli abbia ragione. L’ex sottosegretario al Welfare non sa dire se i 141 miliardi di euro indicati da Boeri come costo da sostenere per il blocco dell’aspettativa di vita siano una stima precisa, “ma tendo a pensare che sia esatta perché Boeri è persona molto seria e preparata”. Il Presidente del Centro Studi & Ricerche Itinerari Previdenziali, intervistato da Labitalia, critica anche l’appello di Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, che avevano chiesto proprio di fermare l’aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019, in quanto “si pone un obiettivo sbagliato”.

Brambilla ricorda peraltro che il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita è stata varata quando Sacconi era ministro del Lavoro: “Era l'unica soluzione possibile per tenere in equilibrio il sistema previdenziale”, spiega. L’ex sottosegretario ci tiene però a precisare di essere d’accordo con il fatto di neutralizzare l’aggancio dell’anzianità contributiva richiesta per accedere alla pensione con l’aspettativa di vita. “In Italia ormai si va in pensione con 43 anni di contributi e di questo passo arriveremo a 45 anni. Un'enormità. Occorrerebbe ripristinare la quota di 41 anni e mezzo perché questa sarebbe la giusta risposta di flessibilità da dare a tutti i lavoratori precoci e le donne”. Ben sapendo che chi inizia a lavorare presto spesso fa anche mestieri di un certo tipo, faticosi”, aggiunge.

CONTROLLI DI SPI E INCA SULLA QUATTORDICESIMA

Questo mese molti pensionati che fino all’anno scorso non l’avevano hanno ricevuto la quattordicesima. Tuttavia lo Spi-Cgil segnala che in Veneto sono stati tantissimi i pensionati che erano certi di aver diritto a questa somma aggiuntiva, ma non l’hanno ricevuta. Per questo si sono rivolti al sindacato e al patronato Inca per far eseguire dei controlli sulla propria pensione. Rosanna Bettella, responsabile previdenza dello Spi-Cgil del Veneto, spiega che in effetti nella regione sarebbero dovute arrivare più delle 300.000 quattordicesime effettivamente erogate. Tuttavia è bene ricordare che si tratta di una misura che aumenta le “pensioni da contributi e non quelle assistenziali, per cui parlare genericamente di pensioni basse come fa qualcuno è fuorviante”. In ogni caso Spi e Inca sono a disposizione dei pensionati per svolgere tutte le verifiche del caso.

VITALIZI, BOCCIATA PROPOSTA M5S AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Movimento 5 Stelle non ha chiesto solo la riforma delle pensioni dei parlamentari italiani, ma anche quella degli europarlamentari. Tuttavia l’iniziativa in ambito Ue non è andata a buon fine. Laura Agea, Marco Valli e Laura Ferrara fanno infatti sapere in una nota che i coordinatori della commissione Giuridica hanno bocciato la proposta “di risoluzione per l’abolizione della pensione privilegiata degli eurodeputati”. “Noi vogliamo una pensione equa per gli europarlamentari e non privilegi della casta”, spiegano i pentastellati, ricordando di aver “rivolto un appello a tutti i gruppi politici per sostenere la nostra proposta e far vincere l’Europa dei cittadini. Ma Pd, Forza Italia, Lega Nord e tutti i parlamentari italiani, attraverso i loro gruppi politici al Parlamento europeo, hanno preferito mantenere un privilegio senza senso. Per noi era importante che l’europarlamento desse il buon esempio, ma per le altre forze politiche non è così”.

