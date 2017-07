Concorso Polizia di Stato 2017/ Bando, prova scritta: date e nuova banca dati (ultime notizie)

Concorso Polizia di Stato 2017 (Foto: LaPresse)

Nessuna brutta sorpresa per il concorso della Polizia di Stato 2017: la scaletta è stata rispettata dopo il rinvio del 7 luglio scorso. La Polizia di Stato ha pubblicato il diario della prova scritta per chi si è iscritto al concorso per l'assunzione di 1.148 allievi agenti. Il diario è il comunicato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con le informazioni indispensabili per sostenere la prova scritta. Contiene dunque le date e la sede. Partiamo proprio da quest'ultimo aspetto: bisognerà recarsi alla Nuova Fiera di Roma dal 7 agosto e al 4 settembre, secondo il calendario pubblicato dalla Polizia di Stato. La prova scritta però sarà solo il primo passo per arrivare all'assunzione di 1.148 allievi agenti: chi la supererà dovrà infatti affrontare la prova fisica, seguiranno poi gli accertamenti psicofisici e l'accertamento attitudinale. Il calendario di queste prove però non è stato ancora pubblicato: va segnata un'altra data sul calendario, quella del 25 settembre. Clicca qui per visualizzare il diario della prova scritta del Concorso della Polizia di Stato.

CONCORSO POLIZIA DI STATO 2017: LE ULTIME NOTIZIE

PROVA SCRITTA, DATE E NUOVA BANCA DATI

Sono 1.148 i posti a disposizione per l'assunzione degli allievi agenti attraverso il Concorso della Polizia di Stato. Andranno a finire poi in una graduatoria che avrà validità tre anni. Non si può parlare in questo caso di maxi concorso o di boom, perché le domande pervenute sono state poco meno di 184mila. Si tratta in ogni caso di un numero importante e significativo, ma al tempo stesso inferiore alle aspettative. Quando è stato pubblicato il bando del concorso si ipotizzavano infatti ben 400mila domande. Proprio il fatto che siano pervenute "solo" 183.943 domande ha spinto la Direzione Centrale al rinvio lo scorso 7 luglio. Sul sito della Polizia di Stato comunque è stata pubblicata la nuova versione della banca dati con i quiz per la prova scritta: tutti gli errori presenti nel primo file sono stati corretti. Sarà disponibile fino all'inizio della prova, quindi in questa fase sarà importante per i candidati proseguire con le esercitazioni. Clicca qui per visualizzare la banca dati della prova scritta del Concorso della Polizia di Stato.

© Riproduzione Riservata.