RIFORMA PENSIONI 2017/ Sacconi propone la flessibilità in entrata (ultime notizie)

Maurizio Sacconi ha scelto di ritornare sulle dichiarazioni di Tito Boeri con una lettera a Il Sole 24 Ore, che aveva ospitato l’intervista nella quale il Presidente dell’Inps criticava l’appello dell’ex ministro del Lavoro e di Cesare Damiano per bloccare l’aumento dell’età pensionabile previsto dal 2019. Il Presidente della commissione Lavoro del Senato ha voluto ricordare di essere l’autore della norma che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, anche se allora la “base di partenza” non era quella stabilita poi dalla Legge Fornero. Sacconi non a caso ha voluto ricordare di aver condiviso con Damiano “l’esigenza immediata di rallentare l’ulteriore allungamento della vita lavorativa di una generazione già prossima a pensione nel momento in cui ha subito un repentino spostamento dell’età obbligatoria di circa sei anni”.

L’ex ministro ha tenuto poi a evidenziare quello che ritiene essere “il nodo vero che prima o poi dovremo affrontare”, ovvero il fatto che il sistema previdenziale è disegnato su un mercato del lavoro relativamente stabile, mentre oggi giorno i percorsi lavorativi sono sempre più discontinui. Questo comporterà il fatto che “i più, come da sempre le donne, non potranno accumulare i periodi contributivi utili a una pensione anticipata” e dovranno quindi attendere i 70 anni per la pensione di vecchiaia. Secondo Sacconi è dunque necessario che ci sia flessibilità non solo in uscita, ma anche in entrata, con l’incentivazione, normativa e fiscale, per lavoratori e imprese, di versamenti volontari e di risparmio previdenziale.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, QUOTA 41, LEGGE FORNERO, PENSIONE ANTICIPATA (OGGI, 19 LUGLIO)

DA M5S NUOVA PROPOSTA SUI VITALIZI DEI PARLAMENTARI

Con una conferenza stampa alla Camera, Luigi Di Maio ha rilanciato la battaglia del Movimento 5 Stelle contro i vitalizi dei parlamentari. Il vicepresidente della Camera ha ricordato che il Pd ha di fatto affossato il ddl Richetti che alla fine di maggio sarebbe dovuto andare in aula per il voto, con una probabile approvazione, in virtù proprio dell’appoggio pentastellato alla misura. Per questo Di Maio chiede ora che le stesse norme del ddl Richetti vengano approvate mediante una risoluzione dell’Ufficio di presidenza della Camera. Presto sarà quindi inviato a Laura Boldrini un ordine del giorno che ricalcherà la proposta dem, “così non avranno scuse per dirci di no”, ha spiegato Di Maio. Sarà certamente interessante vedere quale sarà la reazione del Partito democratico, oltre che della Presidente della Camera.

BRAMBILLA PROPONE QUOTA 41,5

Dopo le parole di Tito Boeri sugli effetti negativi di un blocco dell’aumento dell’età pensionabile dovuto all’aspettativa di vita, non sono mancate dichiarazioni contro il Presidente dell’Inps. Alberto Brambilla ritiene invece che egli abbia ragione. L’ex sottosegretario al Welfare non sa dire se i 141 miliardi di euro indicati da Boeri come costo da sostenere per il blocco dell’aspettativa di vita siano una stima precisa, “ma tendo a pensare che sia esatta perché Boeri è persona molto seria e preparata”. Il Presidente del Centro Studi & Ricerche Itinerari Previdenziali, intervistato da Labitalia, critica anche l’appello di Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, che avevano chiesto proprio di fermare l’aumento dell’età pensionabile a partire dal 2019, in quanto “si pone un obiettivo sbagliato”.

Brambilla ricorda peraltro che il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita è stata varata quando Sacconi era ministro del Lavoro: “Era l'unica soluzione possibile per tenere in equilibrio il sistema previdenziale”, spiega. L’ex sottosegretario ci tiene però a precisare di essere d’accordo con il fatto di neutralizzare l’aggancio dell’anzianità contributiva richiesta per accedere alla pensione con l’aspettativa di vita. “In Italia ormai si va in pensione con 43 anni di contributi e di questo passo arriveremo a 45 anni. Un'enormità. Occorrerebbe ripristinare la quota di 41 anni e mezzo perché questa sarebbe la giusta risposta di flessibilità da dare a tutti i lavoratori precoci e le donne”. Ben sapendo che chi inizia a lavorare presto spesso fa anche mestieri di un certo tipo, faticosi”, aggiunge.

