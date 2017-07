CONCORSO POLIZIA DI STATO 2017/ Bando e prova scritta: sede, data e le altre tre fasi (ultime notizie)

Concorso Polizia di Stato 2017 (Foto: LaPresse)

Le date della prova scritta del Concorso della Polizia di Stato per l'assunzione di 1.148 allievi agenti sono finalmente arrivate, dopo il rinvio di due settimane fa. La prima tappa degli esami si terrà presso la Nuova Fiera di Roma, in via E.G. Eiffel, zona Portuense, dal 7 agosto al 4 settembre 2017. La prova scritta è infatti il primo step dell'esame, che è caratterizzato da altre quattro fasi: prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e accertamento attitudinale. In occasione della prima prova i candidati dovranno compilare un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla. Vertono su argomenti di cultura generale: le materie sono quelle previste dai programmi vigenti della scuola secondaria di primo grado. Ma con la prova scritta la Commissione esaminatrice punta all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese o francese, a scelta del candidato, nonché delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

CONCORSO POLIZIA DI STATO 2017: LE ULTIME NOTIZIE

VARGIU: "I SARDI PENALIZZATI DAI LIMITI SULLA STATURA"

I limiti di statura sono stati eliminati dai concorsi per entrare nelle forze dell'ordine e nei vigili del fuoco nel gennaio del 2015, ma è stato bandito un concorso per vice ispettore di Polizia che li riportava ancora. La denuncia è di Pierpaolo Vargiu, deputato dei Riformatori sardi, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno per segnalare la vicenda e spiegare che i giovani sardi sono penalizzati. «Venti giorni dopo il bando veniva pubblicato il decreto con i nuovi parametri fisici per l'idoneità. Eravamo dunque tutti convinti che le visite mediche sarebbero state fatte secondo tali nuovi criteri, invece neppure per sogno, i giovani sardi sono stati falcidiati sulla base di norme che non esistono più», ha dichiarato Vargiu, come riportato da La Nuova Sardegna. Il deputato ha quindi ribadito la necessità di riammettere i giovani esclusi «prima che i ricorsi al Tar costino soldi e credibilità al Ministero».

© Riproduzione Riservata.