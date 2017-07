Concorso Polizia di Stato 2017/ Date prova scritta: la Banca Dati corretta (ultime notizie)

Concorso Polizia, bando 1148 allievi agenti (LaPresse)

Il concorso Polizia di Stato mette a dura prova gli aspiranti allievi poliziotti: la prima tappa degli esami si terrà presso la Nuova Fiera di Roma, in via E.G. Eiffel, zona Portuense, dal 7 agosto al 4 settembre 2017. La prova scritta è infatti il primo step dell'esame, che è caratterizzato da altre quattro fasi con altri test fisici, attitudinali e psicologici. Intanto però, l’attenzione è tutta centrata sul,a prova scritta con il concorso Polizia di Stato che entra finalmente nel vivo. Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, alcune gaffe clamorose ritrovate tra le domande della Banca Dati fornita a tutti gli aspiranti allievi avevano fatto fare dietrofront al Ministero degli Interni che aveva chiesto scusa a tutti e promettendo di far pubblicare la versione corretta e di nuovo disponibile per tutti. «Causa alcune inesattezze, la Commissione esaminatrice ha provveduto a riesaminare la banca dati dei quesiti già pubblicata il 7 luglio u.s.. Pertanto se ne pubblica la versione aggiornata che sostituisce la precedente, con la conseguenza che le domande si presentano in ordine diverso rispetto all’originario», scrive la nota della Polizia di Stato, che ha provveduto dunque ad effettuare le finalmente attente correzioni, ecco il link finale della Banca Dati (ricordiamo che non saranno più visionabili dal giorno di inizio della prova scritta).

CONCORSO POLIZIA DI STATO:LE ULTIME NOTIZIE

DATE PER GLI ASPIRANTI FUNZIONARI

Non solo gli aspiranti allievi poliziotti per il Concorso di Polizia 2017, ma anche gli aspiranti Funzionari della Polizia di Stato hanno visto ieri l’uscita delle date per la prova scritta attese da un mese. Per quanto riguarda il bando da 250 posti per funzionario Polizia, le prove scritte si svolgeranno come apparso ieri su Gazzetta Ufficiale nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2017, sempre presso la Fiera di Roma in via Portiense. I candidati dovranno presentare nella data indicata al bando apparso online nella sezione Concorsi ed Esami su Gazzetta Ufficiale secondo l’ordine alfabetico stabilito. Un settembre dunque ricco di prove, con i tanti candidati passati alle preselezioni del Concorso per Agenti Poliziotti che da ieri hanno cominciato a studiarsi il piano di ripasso per il mese di luglio-agosto in modo da arrivare pronti alla prima di una serie di prove per poter accedere al corso di Polizia dal 2018.

