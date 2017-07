RIFORMA PENSIONI 2017/ Elsa Fornero si vendica di Poletti (ultime notizie)

La riforma pensioni di Elsa Fornero (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI: NUOVO SCONTRO TRA LA FORNERO E POLETTI

Mentre Matteo Renzi ha difeso la Legge Fornero, Giuliano Poletti ha criticato il forte aumento dell’età pensionabile che c’è stato a partire dal 2012. Ed Elsa Fornero, con delle dichiarazioni a termometropolitico.it, ha replicato al ministro del Lavoro. Innanzitutto ricordando come nel 2011 il Governo di cui faceva parte si trovò a prendere decisioni difficili in un momento di emergenza finanziaria, ma anche evidenziando che Poletti è in carica da diverso tempo. Dunque se la sua riforma delle pensioni “era tanto brutta, forse cambiarla in meglio non doveva essere così difficile. Noi l’abbiamo fatta in 20 giorni in una situazione emergenziale”. L’ex ministro del Lavoro non risparmia una “punzecchiatura” al suo successore evidenziando che “se uno è stato ministro per tre anni e mezzo poteva cambiarla senza arrivare in ritardo con l’Ape sociale e anche con l’Ape volontaria. I tempi c’erano questa volta”.

Secondo la professoressa torinese, il punto è che “siamo entrati in campagna elettorale e il Ministro non si sottrae al gioco che credo vedremo andare in crescendo nei prossimi mesi”. Dal suo punto di vista aumenteranno le promesse da parte dei politici, che di fatto venderanno illusioni agli italiani. Già in un’intervista in televisione la Fornero aveva avuto modo di spiegare che la riforma delle pensioni che porta il suo nome non è così facilmente modificabile senza dover mettere in conto dei tagli di spesa o un aumento delle tasse. L’ex ministro ha quindi ricordato che di tutta questa situazione rischiano di pagare un prezzo molto alto i giovani, sulle cui spalle si andrebbe a mettere nuovo debito.

LE INTERROGAZIONI PRONTE PER POLETTI

Oggi dovrebbero giungere le risposte alle interrogazioni parlamentari presentate in commissione Lavoro della Camera a Giuliano Poletti. I deputati del Pd hanno in particolare chiesto al ministro lumi sulla circolare Inps che preclude l’utilizzo dei contributi esteri per l’accesso all’Ape social, oltre che sul testo del decreto attuativo relativo all’Anticipo pensionistico agevolato, dato che fa pensare che occorra soddisfare contemporaneamente due requisiti (essere disoccupati e aver esaurito gli ammortizzatori sociali da almeno tre mesi) per accedervi, quando tuttavia la norma della Legge di bilancio istitutiva dell’Ape social non sembra dire la stessa cosa. I dem chiedono inoltre di sapere perché le domande di accesso all’ottava salvaguardia degli esodati presentate da soggetti mobilitati che non erano già stati precedentemente autorizzati o non avevano fatto richiesta di autorizzazione alla contribuzione volontaria entro il 2 marzo 2017 vengano sistematicamente respinte dall’Inps. Poletti dovrà anche rispondere all’interrogazione dei deputati del Movimento 5 Stelle, che chiedono in particolare lumi sul cumulo contributivo gratuito. I pentastellati segnalano infatti che da diversi articoli di stampa emergerebbe il rischio di un “buco” di 2 miliardi di euro per via del fatto che il cumulo deve poter essere utilizzato anche dagli iscritti alle casse professionali, ma l’Adepp ha fatto sapere che dovrà essere lo Stato ad accollarsi i costi di tale misura. Dunque Poletti dovrebbe spiegare se ciò corrisponde a verità e se il Governo intende stanziare nuove risorse.

POSSIBILE "FACCIA A FACCIA" TRA BOERI E DAMIANO

Negli ultimi giorni c’è stata una polemica tra Cesare Damiano e Tito Boeri, a proposito dell’appello lanciato dal primo, insieme a Maurizio Sacconi, per bloccare l’aumento dell’età pensionabile che dovrebbe scattare dal 2019. Sarà quindi interessante vedere cosa accadrà oggi, quando i due potrebbero trovarsi faccia a faccia. Il Presidente dell’Inps, infatti, è atteso alle 14:00 in audizione alla commissione Lavoro della Camera, presieduta proprio da Damiano, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge atte a modificare la governance dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’Inail. Tra l’altro una di queste proposte vede proprio l’ex ministro del Lavoro come primo firmatario. È chiaro che essendo il tema dell’audizione diverso da quello della polemica sarà difficile che i due tornino sulla stessa. Tuttavia non si può escluderlo a priori. Dunque non resta che attendere novità.

© Riproduzione Riservata.