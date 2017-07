RIFORMA PENSIONI 2017/ Nuova proposta di Damiano su blocco età pensionabile (ultime not

Riforma pensioni di Cesare Damiano (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI. NUOVA PROPOSTA DI DAMIANO SUL BLOCCO DELL’ETÀ PENSIONABILE

Dopo Maurizio Sacconi, anche Cesare Damiano ha deciso di replicare alle parole di Tito Boeri scrivendo un articolo per Il Sole 24 Ore. L’ex ministro del Lavoro ha voluto spiegare che l’appello che ha rivolto insieme al collega parlamentare è volto a rivedere un sistema che rischia di penalizzare chi è già stato vittima dello “scalone” delle Legge Fornero, oltre che le donne e i giovani, che rischiano di dover andare in pensione molto tardi e con assegni di importo modesto. Damiano ha anche sottolineato che tra il 2014 e il 2016 l’andamento dell’aspettativa di vita non è stato lineare, visto che nel 2015 c’è stata una diminuzione della speranza di vita.

“Alla luce di questi dati occorre fare una valutazione a consuntivo coinvolgendo il Parlamento e le parti sociali. Una nostra proposta è di sospendere l’adeguamento automatico dell’aspettativa di vita prevista per il 2019, che posticiperebbe la pensione, anche per non entrare in oggettiva contraddizione con l’entrata in vigore dell’Ape sociale che, invece, la anticipa”, ha scritto il Presidente della commissione Lavoro della Camera. Che però ha avanzato anche un’altra proposta: non applicare l’aumento dell’aspettativa di vita ai lavori gravosi che sono stati individuati nel mettere a punto l’Ape social. “La pausa che noi proponiamo potrebbe essere utilizzata per rivedere il meccanismo dell’innalzamento dell’età pensionabile che tenga conto di una sua maggiore gradualità nel tempo o delle oggettive differenze esistenti tra chi svolge lavori gravosi e chi fa attività meno faticose”, ha aggiunto poi Damiano, invitando a un confronto aperto sul tema.

ANCORA CRITICHE A TITO BOERI

Tito Boeri ha evidenziato come le pensioni erogate all’estero ammontino a poco più di un miliardo di euro, che non rientrano nell’economia italiana sotto forma di consumi. Tuttavia Massimiliano Dona fa notare che quello che ormai viene definito il “turismo previdenziale” è dovuto al fatto che nel nostro Paese si pagano troppe tasse e c’è un alto costo della vita. “Se il Portogallo è diventato l’Eldorado degli ultrasessantenni è perché basta vivere 183 giorni l’anno nel Paese, assumere lo status di residente non abituale e per dieci anni la pensione è esentasse. I prezzi, poi, sono molto vantaggiosi. Ecco perché chi ha periodi di contribuzione molto bassi è costretto ad emigrare all’estero. Si tratta di famiglie che se vivessero in Italia non avrebbero abbastanza per poter vivere e rientrerebbero nella fila dei poveri assoluti”, spiega il Presidente dell’Unione nazionale consumatori secondo quanto riporta Agenpress. Dona fa anche notare che gli incrementi maggiori di pensioni erogate all’estero si registrano in paesi come Romania, Marocco, Cuba o Polonia. Luoghi dove con 800 euro si è ricchi, mentre in Italia non si arriverebbe a fine mese.

VITALIZI, VERSO IL VOTO SUL DDL RICHETTI

A quanto pare la battaglia annunciata dal Movimento 5 Stelle sulla riforma delle pensioni dei parlamentari ha sortito qualche effetto. Matteo Richetti, promotore del ddl sui vitalizi che i pentastellati dicono essere stato “dimenticato” dallo stesso Pd, ha infatti dichiarato che la prossima settimana potrebbe esserci la votazione alla Camera del provvedimento che porta il suo nome. Luigi Di Maio aveva annunciato la proposta di una delibera da far adottare dall’Ufficio di presidenza di Montecitorio che ricalcasse il testo del ddl Richetti, in modo che i dem non potessero rifiutarsi di votarlo. Tuttavia il deputato del Pd ritiene che sarebbe meglio seguire la strada dell’approvazione della legge. Parlando con l’Agi, Richetti ha riconosciuto che c’è stata qualche resistenza sul cammino della sua proposta, ma ha anche detto che intende battersi fino all’ultimo per la sua approvazione.

© Riproduzione Riservata.