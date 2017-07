CONCORSO POLIZIA DI STATO 2017/ Prova scritta e date: UIL denuncia anomalie (ultime notizie)

Concorso Polizia 2017 per 1148 allievi agenti (Foto: LaPresse)

Stanno per entrare nel vivo le selezioni del Concorso della Polizia di Stato 2017 per 1148 allievi agenti. Dopo settimane di attesa sono state pubblicate le informazioni in merito alla prova scritta, quindi per i candidati questa è la fase in cui ci si prepara ai quiz e nella quale ci si organizza per il viaggio: i battenti verranno aperti il 7 agosto presso la Nuova Fiera di Roma. Come si era vociferato, è stata estratta la lettera P, quindi il calendario delle prove prevede l'inizio di quella scritta dal cognome Papa ad oltranza. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato la pubblicazione della banca dati con le seimila domande per le prove scritte, è stata introdotta una versione corretta. Le domande palesemente errate sono state sostituite, ma pare che siano state modificate domande già presenti e sia cambiato l'ordine dei quesiti. I candidati hanno già provveduto alla segnalazione dei nuovi errori.

CONCORSO POLIZIA DI STATO: LE ULTIME NOTIZIE

ANOMALIE: UIL SCRIVE AL CAPO DELLA POLIZIA

Il sindacato Uil Polizia ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al prefetto Franco Gabrielli per evidenziare le criticità emerse nelle prime fasi del Concorso della Polizia di Stato 2017 per l'assunzione di 1148 allievi agenti. Pur riconoscendo gli sforzi che il Capo della Polizia sta compiendo, Uil Polizia esprime le perplessità e le inquietudini, sottoponendogli alcune segnalazioni riguardanti fatti anomali. Dopo aver sottolineato la presenza di nuovi errori nella banca dati, Uil Polizia ha denunciato la disparità di trattamento tra i candidati che hanno scelto la lingua inglese e quelli che hanno scelto invece quella francese. Questi ultimi sarebbero favoriti perché le domande saranno individuate tra un numero di 115, gli altri tra un numero di 630. Ciò che preoccupa Uil Polizia è che prima della comunicazione in Gazzetta Ufficiale, le date di inizio e fine delle prove circolavano già sui social network. «Ancor più anomala appare la circostanza per la quale, nei medesimi gruppi sin dai primi giorni di Luglio circolava insistentemente la notizia che la lettera iniziale dei cognomi dei primi candidati che avrebbero effettuato le prove sarebbe stata la lettera "P" ben prima della sua estrazione che è avvenuta il giorno 18 Luglio u.s. La lettera estratta veniva poi pubblicata in G.U. alle 18.50 dello stesso giorno». Per questo è stato chiesto l'intervento del Capo della Polizia. Clicca qui per leggere la lettera aperta integrale.

© Riproduzione Riservata.