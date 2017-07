NOIPA CEDOLINO/ Pagamento stipendi supplenti e volontari VV.FF. dal 26 luglio (ultime notizie)

NoiPa cedolino, Pagamento stipendi (LaPresse)

Il servizio online di NoiPa ha stabilito che il cedolino con emissione speciale dello scorso 18 luglio vedrà come pagamento degli stipendi per i supplenti, i saltuari e i volontari dei VV.FF. la data del 26 luglio 2017: l’esigibilità degli stipendi avviene tramite i consueti canali della Banca d’Italia, a partire da mercoledì prossimo. «Si comunica che, in relazione all'emissione speciale del 18 luglio per i supplenti brevi e saltuari e per i volontari VV.FF., la data di esigibilità per i pagamenti che avvengono tramite il canale Banca d'Italia è il 26 luglio 2017. Si ricorda che gli istituti di credito, come previsto dalla normativa SEPA, possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno», si legge nel comunicato ufficiale del NoiPa dopo le tante polemiche tenutesi negli scorsi giorni per la mancanza di comunicazione sui pagamenti di questa emissione speciale del mese di luglio. Tanti docenti del mondo scuola si erano giustamente lamentati per i mancati rimborsi arrivati in busta paga e in questo modo la Pubblica Amministrazione ha provveduto a mettere una “pezza” alle polemiche scattate su sociale e canali ufficiali.

NOIPA CEDOLINO: EMISSIONE SPECIALE, PAGAMENTI AL 26 LUGLIO

IL REBUS DEI RIMBORSI

Ma le polemiche sui rimborsi non si è chiusa neanche con la comunicazione dell’emissione speciale con pagamento al 26 luglio sul portale NoiPa: «il conguaglio fiscale viene applicato dalla rata di luglio in poi, ma l’applicazione dipende dai tempi entro cui è stato trasmesso il modello 730 all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima infatti elabora progressivamente i modelli ricevuti e successivamente invia i dati a NoiPa per applicare il conguaglio», ha tenuto a precisare e spiegare lo stesso canale social del NoiPa dopo le tante discussioni e polemiche sorte in questo mese di luglio per il “rebus” rimborsi“ attorno al mondo della scuola per i vari dipendenti pubblici. Intanto è cominciata per tutti l’emissione straordinaria dei cedolini, disponibili nei vari canali personali delle aree utenti.

© Riproduzione Riservata.