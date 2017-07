RIFORMA PENSIONI 2017/ Il “pavimento” per aiutare i giovani (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

LA PROPOSTA DI MICHELE RAITANO

In questi giorni si è tornati a parlare di una pensione di garanzia per i giovani. Tommaso Nannicini ha infatti fatto sapere che il Pd presenterà sicuramente una proposta in merito. Il Manifesto ha intervistato Michele Raitano, considerato il vero ideatore di questo intervento a favore dei giovani. Il Professore di Politica economica all’Università La Sapienza di Roma ha spiegato come la pensione contributiva di garanzia da lui ideata serva “a tutelare i lavoratori che hanno versato pochi contributi e che quindi sono destinati ad avere una pensione molto bassa, anche se sono stati molto a lungo nel mercato del lavoro”. Le cause di una situazione del genere possono essere aliquote contributive basse, piuttosto che stipendi bassi o lunghi periodi di disoccupazione o di intermittenza occupazionale.

Raitiano ha quindi evidenziato che la sua proposta “prevede di garantire un pavimento sotto cui non si può andare in base agli anni di attività svolta - includendo i periodi di cura, la maternità, la ricerca attiva di un lavoro - e all’età di uscita. Nelle mie ipotesi, a un lavoratore che uscisse a 66 anni con 42 anni di attività sarebbe garantito un lordo annuale di 14 mila euro, circa 920-930 euro netti al mese. A uno che invece avesse solo 30 anni di contributi, alla stessa età di ritiro, corrisponderebbe un lordo di poco più di 10 mila euro, circa 650 euro al mese. Una cifra più bassa, ma certamente più alta dei 448 euro di assegno sociale. La differenza tra quanto hai costruito con i contributi e il pavimento viene coperta dalla fiscalità generale: ma ovviamente se stai già sopra non si interviene”.

I CAMBIAMENTI RICHIESTI ALLA LEGGE FORNERO

Occorre fare qualcosa per i giovani, poiché senza interventi particolari rischiano di ritrovarsi con una pensione sotto i 500 euro. L’allarme viene rilanciato da Andrea Sirianni, secondo cui nella cosiddetta fase 1 del confronto tra Governo e sindacati è stato raggiunto un accordo che “ha dato risposte concrete ai lavoratori precoci, che fanno lavori gravosi, che hanno avuto gravi difficoltà che gli hanno reso difficile proseguire il lavoro. L’accordo ha attenuato le rigidità della legge Fornero, ha dato ai giovani la possibilità di miglioramenti sui riscatti dei contributi, ha aumentato le quattordicesime per i pensionati a basso reddito”. Il segretario della Cisl Emilia Centrale chiede però che a questo punto ci sia un’ulteriore correzione della Legge Fornero, “per rendere più equo il nostro sistema pensionistico, facendo proposte che tengano insieme giovani e anziani in un'ottica di solidarietà tra le generazioni”.

Il sindacalista elenca quindi gli interventi che bisognerebbe approvare. In particolare, il blocco e la revisione del meccanismo che lega l’età pensionabile all’aspettativa di vita; dividere assistenza e previdenza; rivedere i coefficienti di calcolo; liberare e creare posti di lavoro aggiuntivi per i giovani. Il Segretario generale della Fnp-Cisl Emilia Centrale, Adelmo Lasagni, evidenzia anche la necessità di rivalutare l’importo delle pensioni minime, fermo da troppi anni, e di potenziare la previdenza complementare. Lasagni chiede anche di riconoscere il lavoro di cura di tanti pensionati che hanno familiari non autosufficienti, che fanno di fatto risparmiare lo Stato.

NANNICINI TORNA SULLA PENSIONE DI GARANZIA PER I GIOVANI

In una sua intervista al Quotidiano Nazionale, Tommaso Nannicini ha parlato anche dell’ipotesi di una pensione minima di garanzia per i giovani di cui si è discusso anche lunedì nel corso di un incontro organizzato dal Pd. L’ex sottosegretario alla Presidenza del consiglio ha spiegato che “è prematuro dire se la soluzione entrerà nella prossima manovra” e che la cifra di 650 euro di cui si è parlato a proposito dell’assegno che verrebbe versato a fronte di 20 anni di contributi “è solo un esempio possibile”. “Di certo, dobbiamo prenderci cura da subito del futuro previdenziale delle giovani generazioni attraverso una riforma del sistema contributivo”, ha aggiunto, spiegando che si potrebbero ipotizzare anche delle “forme di contribuzione figurativa per le fasi di ricerca attiva di un altro lavoro e di passaggio tra un’attività e l’altra”.

