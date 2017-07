CONCORSO POLIZIA DI STATO 2017/ Prova scritta e date: perché sono previste tre graduatorie (ultime notizie)

Concorso Polizia 2017 per 1148 allievi agenti (Foto: LaPresse)

PERCHÉ SONO PREVISTE TRE GRADUATORIE?

Si avvicina la data di inizio della prova scritta del Concorso della Polizia di Stato 2017 per l'assunzione di 1.148 allievi agenti. Il primo esame consiste nella compilazione di un questionario, costituito da domande con risposta a scelta multipla. Le domande sono predisposte casualmente da un programma che usa la banca dati di 6000 domande, sulla quale i candidati si stanno esercitando in questi giorni. La correzione della prova scritta verrà eseguita da un sistema informatico, usando apparecchiature a lettura ottica. Il candidato avrà superato la prova se riporterà una votazione non inferiore ai sei decimi. Dopo la prova scritta del concorso per allievi agenti la Commissione esaminatrice formerà distinte graduatorie, in ordine decrescente, con la votazione conseguita da ogni candidato. Poi verranno approvate con decreto e usate per la convocazione dei candidati risultati idonei alla prova scritta, che quindi saranno chiamati a sostenere la prova di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali successivi.

CONCORSO POLIZIA DI STATO: LE ULTIME NOTIZIE

Perché la Commissione esaminatrice formerà tre distinte graduatorie dopo la correzione della prova scritta? Il Concorso della Polizia di Stato per 1.148 allievi agenti è distinto in tre parti: 893 posti sono destinati ai civili, 179 invece a coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, 76 posti per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo. Nel bando è stato specificato che nell'ambito del concorso a 893 posti, sono riservati 2 posti a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca).Inoltre, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità al Centro Studi di Fermo sono riservati 45 posti per il primo concorso, 9 per il secondo e tre per il terzo. CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL BANDO.

